«Tutto su Mariangela» | le origini | la pelle | gli amori | la libertà

vanityfair

: #Per_tutto_questo_conoscere_ed_amare_eccomi #Mariangela_Gualtieri Bestia di gioia, 2010 - patriziaperrino : #Per_tutto_questo_conoscere_ed_amare_eccomi #Mariangela_Gualtieri Bestia di gioia, 2010 - IMsurfing2u : RT @bmarczewska: @MariangelaSant8 @Papryka5 @scastaldi9 @BPerrionni @BrindusaB1 @LunaLeso @albertopetro2 @Sellitti_MR @GaiaGaudenzi @claudi… - bell_mariangela : RT @lifeisaconcert: Ed è tutto??? -

(Di martedì 6 marzo 2018) Il sottotitolo è «biografia di una donna», perché quello fu (ed è ancora oggi, a cinque anni dalla scomparsa)Melato, prima ancora di essere attrice, una delle più grandi del nostro cinema e del nostro teatro. Un nome che già da solo si fa icona, una bellezza maturata nel tempo grazie alla consapevolezza di sé, Melato fece dell’indipendenza e dellaun modello di forza, grazia e di virtù, come racconta anche il giornalista Michele Sancisi nel librosu(Bompiani, 400 + 16 di tav. pagine, € 19), in uscita – non a caso – l’8 marzo. «Un titolo anche un po’ ironico», spiega l’autore, «perché un libro non può contenere tutta la vita di un personaggio. Si tratta perlopiù di uno zibaldone di testimoniane, aneddoti e ricordi suMelato e sulla appassionante storia». Appassionante, perché? «Perché ha molto da dire ...