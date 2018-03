Tutta la Roma spinge Schick a Torino

Roma è stato l’ultimo comune in Tutta Italia a comunicare il dato sull’affluenza : Stamattina sul sito del ministero dell’Interno sono stati comunicati i dati parziali sull’affluenza per i comuni Italiani in cui si sta votando oggi per le elezioni politiche. La prima rilevazione viene effettuata in tutti i seggi alle 12. Entro le The post Roma è stato l’ultimo comune in tutta Italia a comunicare il dato sull’affluenza appeared first on Il Post.

Elezioni2018 - lunghe code ai seggi a Roma e Milano. Berlusconi : Tutta colpa del mancato voto elettronico : File, in alcuni casi anche lunghe, si stanno creando nei seggi per le votazioni in corso. In particolare a Roma, sono segnalate code in molte sezioni, dovute alle novità del voto, specialmente...

Elezioni politiche 2018 - quelli che hanno trovato chiuso. Video di un elettore romano : “La gente è Tutta fuori - non si può votare” : Brutta sorpresa per gli elettori più mattinieri. Alle 8.15 del mattino, in via Flaminia 223 a Roma il seggio è ancora chiuso e non si può votare. “Perché n’arivano ‘e cartelle”, racconta una elettrice. “Mancano i verbali”, spiega nella Video-testimonianza Claudio Bellero, che insieme agli altri elettori aspetta fuori dai cancelli L'articolo Elezioni politiche 2018, quelli che hanno trovato chiuso. Video di un ...

'Elezioni - Annamaria Parente : la mia campagna Tutta sul territorio' - Romait - : ... quella sulle pari opportunità: ho aderito al manifesto 'Dissenso Comune' sottoscritto da oltre 100 donne dello spettacoli e chiederò l'adesione di tutta la classe politica'. Ultimo appuntamento ...

Gene Gnocchi diventa "Virginio" Raggi a DiMartedì : "Di Tutta la neve che è caduta a Roma ne abbiamo restituito la metà" : "Comunque ci tengo a dire che di tutta la neve ricevuta 'sti giorni a Roma ne abbiamo restituita la metà. Ho qui la copia del bonifico. Certo, a parte due o tre furbetti che se so' voluti tenè la neve per far un pupazzo e li abbiamo espulsi". Gene Gnocchi diventa "Virginio" Raggi e ironizza sulla nevicata a Roma e la sindaca della Capitale.

Concorsone Inps - a Roma da Tutta Italia ma per neve qualcuno rinuncia : Nella Capitale chiusa per neve e ghiaccio arrivano da tutta Italia i concorrenti per 365 posti di analista economico messi a bando dall'Inps, che indice un concorso dopo ben 10 anni. Oltre 22mila gli ...

Neve a Roma - gelo ferma treni in Tutta Italia/ L'odissea del ministro Franceschini : Neve a Roma, caos treni in tutta Italia da Firenze fino a Napoli: ultime notizie, maltempo Buran blocca il Paese. Ritardi, treni soppressi, info traffico e aggiornamenti su aerei e scali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 23:53:00 GMT)

NEVE A ROMA - GELO FERMA TRENI IN Tutta ITALIA/ Intercity arriverà alle 2 di notte - Tiburtina hub principale : NEVE a ROMA, caos TRENI in TUTTA ITALIA da Firenze fino a Napoli: ultime notizie, maltempo Buran blocca il Paese. Ritardi, TRENI soppressi, info traffico e aggiornamenti su aerei e scali(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 21:00:00 GMT)

Neve a Roma : la situazione in Tutta l’area metropolitana : Lunedì mattina, presso la Prefettura di Roma si è svolta la riunione del Comitato Coordinamento Soccorsi durante la quale, alla presenza

