Tumore metastatico del colon-retto | la personalizzazione delle cure

Medicina : Apalutamide ha ridotto il rischio di metastasi o mortalità in pazienti con Tumore della prostata non metastatico resistente alla castrazione : Janssen, azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, ha annunciato oggi di aver sottomesso all’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di Apalutamide, un inibitore del recettore degli androgeni di ultima generazione, per il trattamento dei pazienti non metastatici resistenti alla castrazione e ad alto rischio (nmCRPC). La presentazione della domanda si basa sui risultati dello studio clinico ...