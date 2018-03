Travolto da valanga - salvato dopo 4 ore : 22.11 Travolto da una valanga,è stato estratto vivo dopo 4 ore sotto un metro di neve. Un evento considerato molto raro dal Soccorso Alpino,che oggi ha salvato lo sciatore 49enne di Caraglio (CN), sulle montagne del Piemonte. L'uomo è in ospedale con una grave ipotermia. E' successo sulle pendici del Monte Viridio (2.498 metri), in Valle Grana nel Cuneese, dove l'uomo era impegnato in fuori pista. dopo l'allarme dato dalla moglie, il 49enne è ...

Sciatore Travolto da valanga a Gressoney - AostaOggi.IT : L'uomo non sembra in gravi condizioni AOSTA. Uno Sciatore di 32 anni è stato travolto da una valanga caduta nel pomeriggio di oggi a Gressoney. L'uomo, residente in Valle d'Aosta, è stato recuperato ...

Montagna - Travolto da una valanga : grave uno sci alpinista in Piemonte : Uno scialpinista è stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato travolto da una valanga sulle montagne di Torino. L’uomo è stato trovato nella zona di Usseglio, in località Pian Benot, dalle squadre del Soccorso Alpino che stanno tentando di rianimarlo per portarlo all’ospedale di Torino. Il rischio valanghe in Piemonte era segnalato dall’Arpa come molto alto e ci sono stati altri casi di soccorsi in Valsesia per ...

Gstaad - BE - : uomo Travolto da valanga morto in ospedale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Valanga in Alto Adige : Travolto gruppo di 20 scialpinisti : Una Valanga si è staccata questa mattina in Alto Adige, a Racines: è stato travolto un gruppo di venti scialpinisti austriaci. Alcuni sono rimasti sotto la neve, ma con l’aiuto di compagni e del soccorso alpino tutti risultano riemersi dalla neve. Sul posto, a oltre 2.300 metri di quota, anche un licottero e i carabinieri. Una persona è stata trasportata all’ospedale di Bressanone ma non sarebbe in gravi condizioni. Tutti gli altri ...

Valanga in Friuli : stabili le condizioni dello sciatore Travolto : Le condizioni dello sciatore travolto ieri da una Valanga sul Monte Lussari a Camporosso (Udine) sono stabili: il 44enne è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in prognosi riservata. L’uomo è stato travolto dalla slavina mentre faceva freeriding a poca distanza dagli impianti di risalita della Misconca Limerza, a quota 1.600 metri. Dotato di apparecchio ricetrasmittente ...

Valtellina - Travolto da valanga : è grave : 22.18 Un uomo di 48 anni è stato travolto da una valanga durante un'escursione sci alpinistica con un amico in Val Caronella,sulle Orobie, a Teglio (Sondrio). L'uomo è stato tratto in salvo dal soccorso alpino, ma le sue condizioni, vista la pur breve permanenza sotto la neve, sono gravissime. E' stato ricoverato d'urgenza in ospedale con l'eliambulanza. La prognosi è riservata.

Travolto da valanga in Valtellina : ANSA, - TEGLIO , SONDRIO, , 4 FEB - Un uomo di 48 anni, residente a Cosio Valtellino , Sondrio, , nel pomeriggio di oggi è stato Travolto da una valanga durante un'escursione sci-alpinistica in ...

Valanga a Pramollo (Tarvisio) : Travolto e ucciso un escursionista : Valanga sulle Alpi friulane, vicino Tarvisio. travolto un turista austriaco, purtroppo non ce l'ha fatta. Nel corso della giornata di ieri, durante le abbondanti nevicate che hanno colpito le...

Austria - sciatore muore Travolto da una valanga al confine col Friuli : NASSFELD PRAMOLLO , Austria, - Uno sciatore Austriaco di 56 anni è morto questa mattina, venerdì 2 febbraio, travolto da una valanga nella zona sciistica del comprensorio di Nassfeld , il polo ...