Traffico Roma del 06-03-2018 ore 20 | 25

Maltempo a Roma - buche e voragini nelle strade : Traffico in tilt - città nel caos : La neve ma soprattutto la pioggia che cade quasi ininterrottamente da giorni sulla Capitale hanno deteriorato ulteriormente il gia’ malandato manto stradale, per la disperazione dei Romani. buche piene di acqua causano rallentamenti continui sia in centro che in periferia. Quelle più pericolose vengono ‘presidiate’ da vigili che le segnalano ad automobilisti, motociclisti e pedoni. Allagamenti, voragini piene d’acqua, ...

Maltempo : a Roma Traffico in tilt : ANSA, - Roma, 06 MAR - Rallentamenti, code e buche piene d'acqua stamani a Roma a causa della pioggia. A viale Castrense, nei pressi dello svincolo della tangenziale, una voragine si è riempita d'...

Roma : buche su Salaria - code sul Gra incidenti in tutta Roma : Traffico in tilt : «traffico molto intenso. 7 km di code sul tratto urbano della A24 da Settecamini alla Tangenziale est verso il centro; nel senso di marcia opposto si sta in coda da Tor Sapienza al Raccordo per le ...