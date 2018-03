Toyota Supra - La mitica sportiva giap riparte da Ginevra

quattroruote

: Al Salone di #Ginevra la #Toyota ha presentato la #Supra GTE Concept - Italiaracing : Al Salone di #Ginevra la #Toyota ha presentato la #Supra GTE Concept - quattroruote : La mitica sportiva #Toyota Supra riparte dalla concept presentata al Salone di Ginevra -

(Di martedì 6 marzo 2018) Come annunciato dalle prime indiscrezioni, accompagnate qualche settimana fa da foto teaser dove si intravedeva lalettone e poco altro, laè tornata. Per ora, come concept, esposta al Salone di, mentre per la produzione si dovranno attendere le decisioni della Casaponese: al momento, si sa che il futuro modello di serie condividerà la piattaforma e parte della meccanica con la BMW Z4, mentre quanto alle dimensioni, la scheda tecnica indica una lunghezza di 457 cm, larghezza di 205 e altezza di 123 (il passo, invece, è di 247 cm).Alettone enorme. Il prototipo in mostra amette in mostra l'impostazione della nuova coupé: alcuni dettagli riprendono le linee che in passato hanno fatto la storia di questo modello come già visto sulla concept FT-1 del 2014. Rispetto alla quarta generazione, uscita di produzione nel 2002, ...