Tim | media | fondo Elliott pronto ad acquistare quote ' anti-Vivendi'

Mediaset prima vitTima delle urne. Il Biscione fa -6% Il voto costringe Berlusconi all'accordo con Bollorè Addio al risarcimento miliardario e intesa con Tim e Canal+ : Mercati che reagiscono con prudenza al risultato delle elezioni politiche 2018 in Italia, da cui come previsto non esce un vincitore in grado di fare un governo coi soli propri voti. A Piazza Affari i trader hanno già individuato la vittima sacrificale di questa situazione: Mediaset, la cui posizione negoziale nei confronti di Vivendi risulta indebolita dalla débâcle elettorale di Forza Italia. Silvio Berlusconi dovrà accettare un accordo con ...

Viola Carofalo esulta e Di Stefano fa la vitTima e dà la colpa ai media : le reazioni opposte di Casapound e Potere al Popolo : Simone Di Stefano e Viola Carofalo. Casapound Italia e Potere al Popolo, due formazioni politiche agli antipodi, ma entrambe outsider che hanno partecipato attivamente a questa tornata elettorale. Due risultati diversi, due reazione diverse: da una parte Casapound, amareggiata per un risultato ben al di sotto delle aspettative; dall'altra Potere al Popolo che, invece, esulta per il "grandissimo risultato"."Se i dati sono questi sicuramente ...

Cosenza : Inaugurato il Museo mulTimediale di piazza Bilotti : Mario Occhiuto ha precisato che un tipo di Museo come il Museo multimediale di Cosenza esiste in pochissime altre città in Europa e nel mondo, ad esempio nelle nuove costruzioni delle zone asiatiche. ...

Gli ulTimi saranno ulTimi - su Rai 1 una commedia agrodolce con Cortellesi e Gassmann : Appuntamento alle ore 21.20, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Gli ultimi saranno ultimi, cast e curiosità Film a metà tra la commedia e ...

“Ha bestemmiato”. Isola dei famosi - è successo durante l’ulTima diretta. Una roba gravissima : “lui” perde la pazienza e impreca pesantemente. Lì per lì - nessuno ci fa caso - ma il pubblico se ne accorge e ora esige il suo ritorno immediato in Italia. Avete sentito? : Martedì 27 febbraio è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, in apertura, ha dato una notizia che fatto felici i fan: il reality durerà una puntata in più. Prima la gioia iniziale, poi la gaffe di Mara Venier che svela in anticipo che Giucas Casella uscirà per motivi di salute. Un piccolo colpo di scena. Poi, ovviamente, non manca un riferimento al canna-gate. La produzione del reality vuole mettere un punto e ...

SPILLO TLC/ Il futuro di Tim tra gli 'azzardi' di Vivendi e l'incognita Mediaset : Telecom Italia è controllata da Vivendi, che però ha anche da risolvere la grana Mediaset prima di potersi occupare dell'azienda di tlc.

Siria - sospetto attacco chimico a Ghouta/ UlTime notizie : Onu - "attuare immediatamente la tregua" : Siria, sospetto attacco chimico a Ghouta: l'Onu interviene sulla delicata questione chiedendo la tregua immediata ma i raid continuano, ecco le vittime.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:01:00 GMT)

Asti : in media caduti 10 cenTimetri di neve - allerta ghiaccio : Nella provincia di Asti è scattato il piano antineve, su 1.200 km complessivi di strada. Nelle ultime ore non si è verificato alcun grave disagio, ma c'è allerta ghiaccio per le temperature di molto ...

Somalia : media - salgono a 38 vitTime attacchi a Mogadiscio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Mediaset e Vivendi in tribunale - resta idea Tim-Canal+. Martedì udienza causa miliardaria : Dopo tanti tentativi di accordo - veri e presunti - Mediaset, Fininvest e Vivendi sono pronte a vedersi martedì in tribunale per le cause intentate dopo il mancato acquisto di Premium da parte dei francesi. La prima tappa sarà la domanda del Biscione di unificare le diverse richieste di esecuzione contrattuale, danni e risarcimenti, che in totale superano di gran lunga i tre miliardi, e la volontà del giudice Vincenzo ...

Tim - giochi aperti su Persidera. Mediaset ai ferri corti con Vivendi : Lo spinoff della Rete, la cessione della quota in Persidera per ottemperare agli impegni presi con l'Antitrust europeo, e ancora la jv con Canal+ tutta da riscrivere. Tim è impegnata contemporaneamente su tutti questi fronti e anche se non ci sono scadenze lo sforzo è dare dei contorni chiari al nuovo piano industriale che l'ad Amos Genish porterà al cda fra due settimane, il 6 marzo. Ad agitare le acque ci sono poi le ...

Variabile voto nel futuro di Tim La Netflix di Bollorè guarda a FI Ecco come finirà con Mediaset : La vicinanza alle elezioni politiche del 4 marzo e la convinzione da parte di Silvio Berlusconi di riuscire a ottenere un risultato tale da condizionare la formazione del futuro governo italiano ha fatto finire su un binario morto l’ipotesi di una joint-venture a tre sui contenuti media tra Vivendi/Canal Plus, Telecom Italia/Tim e Mediaset. Se Berlusconi non otterrà il successo sperato Bolloré potrà ancora cercare un accordo, diversamente ...

“L’hai visto?!”. Caos a Mediaset - è successo in diretta negli ulTimi minuti di Isola. Alessia Marcuzzi saluta il pubblico e - mentre la regia inquadra lo studio - vanno in onda queste immagini (pesanti). Tutti a bocca aperta. È sicuro - la storia non finisce qui. Son dolori veri : “Abbiamo appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo le quali, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato ‘spinelli’” inizia così il comunicato emesso da Magnolia la società che produce il reality L’Isola dei Famosi. Non poteva certo ...

Mediaset - stipulato atto di fusione di VideoTime : E' stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Videotime S.p.A. in Mediaset S.p.A.. La fusione acquisterà efficacia dal 1 Marzo 2018. Gli effetti contabili e fiscali della fusione ...