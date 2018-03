The Sweetman | Iginio Massari debutta su Sky Uno

superguidatv

(Di martedì 6 marzo 2018) Il maestroarriva su Sky Uno con The, un programma culinario dedicato al mondo della pasticceriaTheè il nome del programma televisivo in arrivo su Sky Uno con protagonista il celebre maestro pasticcere. Si tratta di una nuova sfida per il maestro pronto a giudicare una serie di aspiranti pasticceri durante la prima edizione del programma in partenza su Sky Uno.The: quando inizia?da lunedì 5 marzo 2018 su Sky UnoThe, il programma televisivo dedicato a nuovi aspiranti chef pasticceri. 30 inedite puntate trasmesse poco prima dell’ora di pranzo dal lunedì al venerdì su Sky Uno HD con alla guida il maestro. Puntata dopo puntata,dovrà giudicare l’operato di aspiranti chef impegnati a preparare il proprio “cavallo di battaglia” da sottoporre poi ...