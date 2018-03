The end D' Alema al Corriere | ' è stata l' ultima battaglia in prima linea'

The end. Per Massimo D'Alema è stata "l'ultima battaglia in prima linea" : "È andata", commenta Massimo D'Alema esaurito il conteggio. È andata male per lui, non si è conquistato la possibilità di rientrare in Parlamento dopo 5 anni di esilio. Nel suo collegio salentino è arrivato quarto, con il 3,9%, ma non c'è ripescaggio neanche al proporzionale. "Ho preso meno voti delle persone che ho incontrato" afferma in un colloquio con il Corriere della Sera l'esponente di Liberi e ...

Google vende guida ai ristoranti Zagat al sito The Infatuation : Stando alle notizie diffuse dall'azienda stessa, social media, app e sito web raccolgono circa 3 milioni di persone al mese, in tutto il mondo. I cofondatori di Zagat , Tim Zagat è ancora Ceo dell'...

Un anno di Zelda : Breath of The Wild : Nintendo celebra il primo anniversario con uno speciale artwork : E' già passato un anno di Zelda: Breath of the Wild, e per celebrare il primo anniversario del gioco Nitnendo ha pensato bene di pubblicare uno speciale artwork, riporta Nintendoeverything.The Legend of Zelda: Breath of the Wild è uscita il 3 marzo di un anno fa per Nintendo Switch e Wii U. In occasione dei Game Awards 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha vinto il titolo di gioco dell'anno, dimostrandosi fin dall'inizio un vero e ...

Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 : che beffa per Federica Brignone! Wendy Holdener le toglie il podio. Vince Tina WeiraTher : Podio già celebrato, foto di rito, poi è arrivata Wendy Holdener a rovinare la festa. La svizzera, con il pettorale 31, si è inserita al terzo posto del SuperG di Crans Montana, scalzando Federica Brignone e Michelle Gisin, che avevano realizzato lo stesso tempo. Una vera beffa per l’azzurra, costretta a scendere dal podio proprio quando pareva certa di poterci salire. La vittoria è andata a Tina Weirather, la prima a ripetere una vittoria ...

LIVE Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 in DIRETTA : WeiraTher in testa! Holdener si prende il podio : Brignone quarta con Gisin - Goggia pasticcia ed è dietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Crans Montana, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le emozioni delle Olimpiadi l’Italia si rituffa nel circuito iridato. Sono proprio Sofia Goggia e Federica Brignone le armi principali della squadra azzurra oggi. La bergamasca stava volando nella gara a cinque cerchi, prima che un errore compromettesse le chance non solo di vittoria ma anche di podio. Ha poi trionfato ...

NBA - perché 'Black PanTher' è il film che tutta la NBA sta applaudendo : ... che ha rare occasioni di vedere rappresentata e celebrata la propria appartenenza razziale in una pellicola di tale impatto , anche economico, nelle sale di tutto il mondo. Il fatto che la NBA sia ...

Violett Beane torna in The Flash 4 e debutta nel nuovo pilot “God Friended Me” per la CBS : Grande settimana questa per i fan della bella Violett Beane che torna in The Flash 4 e si prepara a debuttare in un nuovo pilot ordinato da CBS. Proprio poche fa è arrivato l'annuncio che Jesse Quick di The Flash approderà come protagonista femminile nel nuovo pilot God Friended Me al fianco di Brandon Micheal Hall. Il pilot firmato da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, vedrà Marcos Siega alla regia e, guarda caso, alla produzione proprio la ...

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x12 The Curse of The Earth Totem : Buongiorno Leggende, come state? Il gelo polare di questi giorni ci offre la scusa migliore del mondo per guardare serie tv, che bella cosa.Vedendo questo episodio mi è venuta in mente una sola parola per descriverla: disagio.Partirei da Rip e Wally, che rappresentano il disagio più disagio di tutta la puntata. Ho amato le loro scene, sono state troppo divertenti! Cisco ha preparato una fischetta di alcol anche per Wally, e mi ricordo benissimo ...

Neve a Napoli - “The Day After Tomorrow” in tangenziale : auto di traverso - traffico in tilt ma gli automobilisti scendono e giocano a palle di neve [FOTO] : 1/18 ...

LEGENDS OF TOMORROW - "Caccia al tesoro" oggi in "The Curse of The Earth Totem" (3x12) SPOILER : Dopo 42 minuti completamente Zari-centrici, LEGENDS of TOMORROW torna questa settimana con un nuovo episodio tutto da gustare.Stando alle immagini promozionali, forse gli autori ci regaleranno una gioia: in un paio di foto vediamo una bellissima Sara in abito da sera che aspetta qualcuno in un bar... Che dite, possiamo tranquillamente puntare sull'agente Sharp come sua accompagnatrice? Visto l'invito che Zari aveva rivolto a Sara alla fine dello ...

Steve RoThery dei Marillion in Italia per un unico concerto nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita : Steve Rothery dei Marillion in Italia terrà un unico concerto al Teatro Dal Verme nel mese di marzo. Il chitarrista e fondatore dei SilMarillion arriva a Milano per un evento del tutto speciale che sarà suddiviso in due parti vista la lunghezza del concerto, molto più articolato degli spettacoli abituali. Lo show è atteso per il 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, nel quale non mancheranno tutti i grandi classici del gruppo. Nella band ...

Alle 17 vi attendiamo in live con la rubrica Praise The Shame : giochiamo insieme a Dark Souls 3 : Alle 17:00 vi aspettiamo in live con un nuovo appuntamento della nostra nuova rubrica denominata Praise the Shame.Avremo l'occasione di sviscerare assieme il terzo capitolo di un franchise che ha sicuramente impattato l'industria videoludica dando vita ad un nuovo vero e proprio filone, i così dettì "Souls like". In atesa dell'acclamato primo capitolo, riproposto sotto forma di Dark Souls Remastered, vale la pena di riscoprire l'ultima avventura ...

