Thales Alenia Space e Inmarsat insieme per gestione traffico aereo in Europa

Thales Alenia Space e Inmarsat insieme per migliorare la gestione del traffico aereo in Europa : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, e Inmarsat, il principale fornitore di comunicazioni satellitari mobili a livello mondiale, lavoreranno insieme all’Agenzia Spaziale Europea ( ESA) sull’innovativo programma Iris che migliorerà la gestione del traffico aereo in Europa. Il programma “Iris with IOC” supporta il masterplan definito in Single European Skies ATM Research (SESAR) e svilupperà servizi di comunicazione ...

NanoRacks sceglie Thales Alenia Space per la realizzazione di un modulo spaziale airlock commerciale : NanoRacks ha annunciato quest’oggi che Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è stata scelta come partner più recente nel suo programma airlock commerciale. Thales Alenia Space si occuperà della produzione e dei test del fondamentale involucro pressurizzato del modulo airlock di NanoRacks, il cui lancio verso la Stazione spaziale Internazionale è previsto per il 2019, impiegato per dispiegare payload commerciali e ...

Spazio - accordo tra Kari e Thales Alenia Space per Kompsat-7 : Seul (askanews) - Tecnologia made in Italy per il satellite coreano Kompsat-7. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha siglato un nuovo contratto con ilKari, l'Istituto di Ricerca ...