Test Barcellona | Vettel davanti

F1 - Test Barcellona 2018 : la risposta della Ferrari. Il graffio di Sebastian Vettel che rimescola le carte : Ci si attendeva la risposta della Ferrari dopo la prima tranche di Test collettivi, riservata alle monoposto del Mondiale di F1 2018. Ebbene, pensand al gelo ed alla neve di qualche giorno fa, sembra passato un secolo. Il sole, quest’oggi, è stato il protagonista assoluto sul circuito del Montmeló (Spagna) e le scuderie hanno potuto lavorare al meglio delle loro possibilità. Dunque, il Cavallino Rampante c’è e l’ha detto ...

Test F1 Barcellona 2018 - Sessione 2 " Giorno 1 : Vettel rimane in Testa con la sua Ferrari : Cronaca Barcellona si sveglia con il sole e la prima giornata di Test della seconda Sessione può cominciare senza alcun 'intoppo metereologico'. Alle 9.00 sventola la bandiera verde e la pista si ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi quinta giornata. Sebastian Vettel impressiona con 168 giri - mentre la Mercedes si nasconde. Primi problemi per Red Bull e McLaren : Ha preso il via la seconda, ed ultima, settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Finalmente team e piloti hanno trovato il vero clima catalano. Addio dunque a pioggia, neve e temperature glaciali. La giornata odierna, infatti, si è disputata sotto un bellissimo sole con la colonnina di Mercurio che si atTestava sui 15°. Il lavoro in pista se n’è ovviamente giovato, con molti protagonisti oltre i 100 giri, ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (6 marzo). Sebastian Vettel piazza il miglior tempo - Bottas e Hamilton alle spalle : Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1. A Barcellona, dove è incominciata la seconda tranche di prove dopo quella complicata della scorsa settimana, il tedesco della Ferrari ha piazzato un rivelante 1:20.396, tempo ottenuto in mattinata su gomme medie. La Rossa è letteralmente volata e ha fatto la differenza infliggendo due decimi di distacco alla Mercedes di Valtteri Bottas (1:20.596, soft) e tre alla ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 6 marzo. Sebastian Vettel il più veloce di tutti. Bottas ed Hamilton inseguono : C’era chi dopo i primi 4 giorni di freddo e neve in quel di Barcellona (Spagna) aveva già dato per morta la Ferrari dopo la prima tornata di Test in Catalogna. Nel day-1 di questa seconda tranche Sebastian Vettel, con la sua SF71H, ha risposto presente dimostrando velocità e consistenza. Il tedesco ha concluso infatti in vetta alla graduatoria dei tempi di giornata con il crono di 1’20″396 al termine di una sequenza di giri con ...

F1 - Test Barcellona 2018 : seconda giornata (mercoledì 7 marzo). Programma - orari e tv. Come seguirli in Diretta Live : seconda giornata di Test a Barcellona. Sul circuito del Montmeló sarà un’altra lunga giornata, in cui i team potranno proseguire il lavoro in vista del primo appuntamento stagionale, a Melbourne, il 25 marzo. Toccherà ai piloti che ieri sono rimasti fermi: in casa Ferrari, infatti, verrà schierato Kimi Raikkonen. Solo Mercedes e Williams dovrebbero continuare, a meno di cambi dell’ultim’ora, l’alternanza tra Valtteri ...

F1 - Test Barcellona : Vettel primo al mattino : TORINO - Sul circuito di Montmelò a Barcellona finalmente splende il sole per la seconda settimana di test. Nella sessione mattutina dei Day 1 in testa c'è la Ferrari di Sebastian Vettel che ha ...

Test a Barcellona - Vettel più veloce : E' stato Sebastian Vettel il più veloce nella mattina della prima giornata di Test che la Formula 1 svolge da oggi a venerdì sul circuito del Montmelò. Il ferrarista, con il tempo di 1'20'396 ottenuto ...