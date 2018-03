Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena : Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena Il sisma, con epicentro a Santa Sofia, nella serata del 5 marzo è stato avvertito in tutto il Forlivese ma anche a Firenze, sull’altro lato versante degli Appennini. I vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di soccorso, non ci sarebbero danni a cose o ...

Terremoto. Scossa di 3 - 9 gradi in provincia di Forlì : Terremoto. Scossa di 3,9 gradi in provincia di Forlì – Una Scossa di terremoto di magnitudo 3,9 è stata avvertita alle 22.50 in provincia di Forlì... L'articolo Terremoto. Scossa di 3,9 gradi in provincia di Forlì su Roma Daily News.

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : oltre 100 vittime e centinaia di feriti : E’ grave il bilancio del terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito la scorsa settimana la regione degli altipiani in Papua Nuova Guinea: si parla di oltre 100 morti e centinaia di feriti. Numerose le repliche del sisma, tra cui eventi di magnitudo 6. Le forti scosse hanno distrutto interi villaggi e infrastrutture, causando centinaia di frane che hanno bloccato le principali e vitali vie di comunicazione. Migliaia gli sfollati, senza cibo né ...

Scossa di Terremoto magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena : La terra ha tremato. Una Scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita in provincia di Forlì Cesena. Il terremoto è

Scossa di Terremoto 3 - 9 nel Forlivese : 0.22 Una Scossa di di magnitudo 3.9 è stata avvertita alle 22.50 in provincia di Forlì-Cesena. La Scossa è stata registrata dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con epicentro nel comune di Santa Sofia ad una profondità di 8km. Il sisma è stato avvertito nettamente nei comunidi Bagno di Romagna,Civitella di Romagna, Galeata, Verghereto,Sarsina e anche a Cesena e Firenze.I Vigili del fuoco fanno sapere ...

Terremoto - scossa in Romagna : la terra trema tra Forlì e Imola : Una scossa di Terremoto è stata avvertita nella serata di lunedì in provincia di Forlì-Cesena alle 22.51. La popolazione ha avvertito la scossa nei due capoluoghi, ma anche in altre città, fino a ...

Forte scossa di Terremoto scuote l’Italia : paura in Toscana ed Emilia Romagna - epicentro sull’Appennino tra Firenze e Forlì : 1/3 ...

Terremoto - scossa in Romagna : la terra trema tra Forlì e Imola : Una scossa di Terremoto è stata avvertita nella serata di lunedì in provincia di Forlì-Cesena alle 22.51. La popolazione ha avvertito la scossa nei due capoluoghi, ma anche in...

Terremoto - scossa in Sicilia : epicentro nel Messinese [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : 30 morti - caos soccorsi : Il terremoto magnitudo 7.5 che ha colpito nelle prime ore di lunedì la regione centrale degli altipiani in Papua Nuova Guinea ha provocato almeno 30 morti e oltre 300 feriti: al sisma sono seguite oltre 20 potenti repliche, mentre le squadre di soccorso faticano a raggiungere i villaggi colpiti. Aeroporti e ospedali hanno subito gravi danni. Intere famiglie sono rimaste sepolte vive da versanti di colline franati a Mendi, capitale della ...

Terremoto nello stretto di Messina - poco fa scossa di magnitudo 3.0 : scossa di Terremoto nello stretto di Messina, localizzata dalla Sala Sismica dell'Ingv di Roma. Un evento sismico con coordinate geografiche , lat, lon, 37.84, 15.5 ad una profondità di 5 km, nella ...

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea : si temono decine di morti e feriti : La Forte scossa di terremoto magnitudo 7.5 che ha investito la Papua Nuova Guinea domenica scorsa potrebbe avere provocato decine di morti e feriti: lo riferito all’agenzia di stampa Ap l’amministratore della provincia di Hela. Almeno 29 scosse repliche sono state registrate dopo l’evento, che ha provocato gravi danni alla rete telefonica, elettrica e alle vie di comunicazione del Paese. L'articolo Forte scossa di terremoto in ...

Terremoto di 3.8 tra Udine e Pordenone - scossa avvertita anche in Veneto : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 9.16 nei pressi di Forni di Sotto (Udine). La scossa è stata avvertita anche a Sappada, nel Pordenonese, in tutta la...

Terremoto : fortissima scossa in Papua Nuova Guinea [MAPPE e DATI] : 1/5 ...