TERREMOTO NELLE MARCHE | SCOSSA M 2 9 Scossa in provincia di Macerata | sisma anche a

Maltempo - allerta Burian : nelle zone del TERREMOTO attesi fino a -17°C : Italia paralizzata dall’arrivo del gelido Burian : dopo la neve ora sono le temperature le osservate speciali. Secondo le previsioni nelle zone di Amatrice, Accumoli, e in tutto il cratere del centro Italia colpito dal terremoto del 2016 le temperature sarebbero in procinto di scendere fino a -17 gradi centigradi già nelle prossime ore, quando il vento gelido proveniente dalla Siberia si abbatterà sulle regioni dell’Italia ...

Maltempo Marche : neve nelle zone colpite dal TERREMOTO - preoccupazione per il ghiaccio : nelle zone delle Marche colpite dal terremoto , la popolazione affronta le prime conseguenze della neve sulle Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae). nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno nevica da due giorni sui centri colpiti dal sisma e sui villaggi di casette. La popolazione e’ abituata, “vivere la neve nelle Sae e’ una situazione nuova, un ulteriore elemento di precarieta’, in una vita che e’ ...

TERREMOTO Centro Italia : consegnate 37 casette in provincia di Macerata - 1180 nelle Marche : In provincia di Macerata sono state consegnate oggi 37 casette ai terremotati: 25 a Muccia in contrada Varano e a 12 a Sarnano. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, l’assessore alla Protezione Civile Sciapichetti, i sindaci Mario Baroni e Franco Ceregioli, il Capo dipartimento nazionale protezione civile, Angelo Borrelli. Nel Comune di Muccia devono ancora essere consegnate due sotto aree che ...

TERREMOTO - Lazio : arrivate 35 segnalazioni per guasti e disagi nelle ‘casette’ : guasti e disagi in alcune casette per i terremotati del Lazio ma nel complesso, considerando il lavoro fatto, si tratta di numeri esigui. Sono 34 le segnaLazioni arrivate alla Regione Lazio per problemi nelle Sae (Soluzioni abitative in emergenza) su circa 500 casette consegnate e dopo 28 sopralluoghi compiuti in questi giorni su un totale di 35 previsti. A fornire le cifre è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Politiche ...