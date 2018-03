Terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena

Terremoto magnitudo 7.5 - 100 morti in Papua Nuova Guinea : La chiusura degli impianti avrà 'un duro impatto' sull'economia, ha avvertito il primo ministro Peter ÒNeill. Intanto gli sforzi di soccorso si espandono lentamente, con milioni di dollari di aiuti ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena : Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena Il sisma, con epicentro a Santa Sofia, nella serata del 5 marzo è stato avvertito in tutto il Forlivese ma anche a Firenze, sull’altro lato versante degli Appennini. I vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di soccorso, non ci sarebbero danni a cose o ...

Terremoto nello Stretto di Messina - 3 scosse tra Taormina e Reggio Calabria : la più forte di magnitudo 3.0 [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Un Terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la Papua Nuova Guinea : Violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.5. Il sisma ha colpito la Papua Nuova Guinea. Lo segnala l’agenzia statunitense Usgs.

Scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 in provincia di Udine : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv questa mattina alle 9.16 in provincia di Udine. L'epicentro a una profondità di due chilometri, nella zona di Forni...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia - : La terra torna a tremare in Emilia Romagna: il sisma è stato avvertito a 4 chilometri da Castelnovo ne' Monti. LA MAPPA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO