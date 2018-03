Tensione a Firenze dopo l' uccisione | ' accidentale' | di un senegalese Protesta la

Firenze - Tensione al presidio in ricordo dell’ambulante ucciso. Spintoni e insulti a Nardella : tensione al presidio sul Ponte Vespucci in ricordo di Idy Diene, l’ambulante senegalese, 54 anni, ucciso ieri da Roberto Pirrone, pensionato 65enne che ha sparato sei colpi sull’uomo sul Ponte Vespucci. Al sit-int per protestare contro l’omicidio del loro connazionale c’erano circa 300 persone, la quasi totalità senegalesi che abitano a Firenze e in Toscana. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che partecipava al presidio ...