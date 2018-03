Tennis | Serena Williams pronta per tornare dopo il parto! Sarà a Indian Wells con

Il marito di Serena Williams ha fatto la cosa più dolce per festeggiare il ritorno al Tennis di sua moglie : Instagram @alexisohanian I cartelloni, letti in sequenza, recitano: "Greatest- Momma- Of All Time" , la mamma migliore del mondo, sotto le foto della neonata e, nel cartello conclusivo, una sorta di ...

La Tennista Serena Williams si confessa in una lettera alla Cnn : "Dopo la nascita di mia figlia - ho rischiato di morire" : Serena Williams, ex numero 1 del tennis mondiale, si confessa in una lunga lettera pubblicata dalla CNN, raccontando di aver rischiato la vita dopo aver messo al mondo sua figlia Olympia nel settembre 2017.Dopo una gravidanza relativamente tranquilla ed un cesareo d'emergenza, la campionessa è stata colta da embolia polmonare e, nella settimana immediatamente successiva al parto, ha dovuto subire ben due interventi chirurgici: "A causa ...

Tennis - Serena Williams pronta per tornare dopo il parto! Giocherà USA-Olanda in Fed Cup : Serena Williams sta per tornare in campo. dopo aver partorito la piccola Alexis Olympia Junior lo scorso 1° settembre, l’ex numero 1 del Mondo aveva rinunciato a presentarsi agli Australian Open perché non ancora al top della forma. dopo poche settimane da quella rinuncia forzata, la statunitense è stata convocata dalla propria Nazionale per giocare il quarto di finale della Fed Cup: sfida all’Olanda prevista il 10-11 febbraio ad ...

Mouratoglou : "Serena voleva una famiglia - ma ha ancora un conto aperto col Tennis" : Ha lottato tantissimo per vincere Wimbledon, si è sacrificato per essere il numero 1 del mondo, ma ce l'ha fatta. Sono sicuro che Andy riuscirà a vincere un altro Slam. Non sarà facile, ma da quello ...

Tennis - Australian Open - la Schiavone ruggisce ancora : "Io come Serena Williams" : Schiavone: "Dopo New York deciderò se continuare" spirito - Folle divertimento, passione incredibile per lo sport, l'agonismo e l'allenamento sono la benzina di questa grande del Tennis che, la ...

Tennis : Australian Open 2018 - senza Serena è lotta aperta. Chi sarà la nuova regina di Melbourne? : Il suo nuovo look potrebbe essere uno stimolo in più per l'ex numero 1 del mondo, che non vince uno Slam dal 2008 e che lo scorso anno ha perso con Serena la seconda finale degli Australian Open dopo ...

Tennis - Australian Open 2018 : senza Serena Williams pronostico apertissimo. Melbourne cerca la sua regina : Serena Williams ha deciso di non partecipare agli Australian Open 2018. Una rinuncia arrivata qualche settimana fa e che ha dunque reso il torneo femminile aperto a tantissimi possibili scenari. Manca la vera grande favorita e c’è davvero un folto gruppo di giocatrici che può ambire al successo finale. Simona Halep è la numero uno del mondo, ma si presenta a Melbourne ancora alla ricerca della sua prima vittoria in un torneo dello Slam (la ...

Tennis - Serena Williams : “Sono una giocatrice migliore - merito della maternità. Voglio 25 Slam e battere il record” : Serena Williams ha rilasciato una bella intervista a Vogue. L’ex numero 1 al mondo sembra essere raggiante: “Sì, adesso sono una giocatrice migliore. merito della maternità“. La statunitense annuncia che rientrerà più forte che mai e a 36 anni punta ancora in alto. La copertina del celebre giornale, condivisa con la sua Olympia, è il rilancio di una giocatrice eterna che parla delle difficoltà fisiche riscontrate durante la ...

Tennis - Australian Open : il forfait di Serena Williams dovuto a complicanze nel parto : ... "Sono ottimista, se non succede niente di imprevisto, sarà sicuramente al via del torneo ", ha detto il coach del maiorchino come riportato da 'Give Me Sport'. Il numero 1 del mondo è alle prese con ...

Australian Open 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer e Serena Williams ancora una volta i Tennisti da battere : Il 2018 è appena iniziato ma il tennis si appresta già a vivere le emozioni del primo Slam stagionale: lunedì 15 gennaio partono gli Australian Open. Tanti siti di scommesse propongono da diverso tempo le quote per pronosticare i vincitori, andiamo a scoprire i favoriti per Snai e Better In campo maschile il favorito d’obbligo è il campione uscente, l’elvetico Roger Federer: il suo back-to-back è bancato a 3.25 da entrambe le agenzie ...

Tennis - rientro amaro per Serena Williams. Ad Abu Dhabi vince Jelena Ostapenko : La bella notizia è senz’altro il ritorno in campo di Serena Williams, quest’oggi ad Abu Dhabi. La brutta, per l’americana almeno, è il risultato del match-esibizione giocato negli Emirati, che ha sorriso a Jelena Ostapenko, vincitrice per 6-2 3-6 10-5. Un incontro comunque ben giocato dall’ex numero 1 del mondo. Nei momenti chiave, però, è apparsa evidente la ruggine di Serena, al primo match dopo la lunga pausa per via ...

Tennis - ritorno con sconfitta per Serena Williams : 'Volevo sapere come stava Olympia...' : A nemmeno quattro mesi dalla nascita della piccola Alexis Olympia, la statunitense è tornata in campo ad Abu Dhabi per un match esibizione contro Jelena Ostapenko (7 del mondo), perdendo 6-2, 3-6, 10-...

