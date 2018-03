Tavolo del turismo | a Pescara si lavora a eventi | punti di informazione e tourism card

TennisTavolo - Mondiali a squadre 2018 : i gironi e le partite dell’Italia. Uomini e donne in seconda divisione : Sorteggiati ad Halmstad, in Svezia, i gironi dei Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si terranno nella stessa località dal 29 aprile al 6 maggio 2018. L’Italia, per poche posizioni, è fuori dalle migliori 24 squadre (26a piazza per le donne, 27a per gli Uomini) e dunque sarà relegata in seconda divisione. L’Italia maschile è stata inserita nel Gruppo G con Ungheria, Grecia, Paraguay, Ecuador e Serbia. Di seguito il calendario ...

TennisTavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle finali. Doppio trionfo della Cina - Giappone a mani vuote : Il mondo del Tennistavolo è della Cina: questo il responso avuto a Londra, nella Team World Cup 2018. Le due finali, maschile e femminile, hanno visto il Giappone essere dominato in lungo ed in largo: per i nipponici due soli set vinti in sei incontri. La squadra cinese nel corso del torneo non ha perso neppure un incontro, né con gli uomini, né con le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Finalissima Cina-Giappone ...

TennisTavolo - Team World Cup 2018 : i risultati delle semifinali. Sarà una doppia sfida Cina-Giappone : Il mondo del Tennistavolo se lo spartiscono Cina e Giappone: a Londra, nella Team World Cup 2018, le due finali, maschile e femminile, saranno teatro della doppia sfida tra le due potenze di questo sport, in accordo con le teste di serie assegnate all’inizio della manifestazione. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Semifinali Cina-Inghilterra 3-0 Corea del Sud-Giappone 2-3 Torneo femminile Semifinali Giappone-Corea del ...

TennisTavolo - Team World Cup 2018 : i risultati della seconda giornata. Tabelloni allineati alle semifinali : seconda giornata della Team World Cup di Tennistavolo: a Londra si sono giocate la terza giornata della fase a gironi ed i quarti di finale dei tornei maschile e femminile. Cina e Giappone piazzano i propri Team in semifinale in entrambi i Tabelloni, mentre le altre squadre qualificate sono Corea del Sud ed Inghilterra tra gli uomini e Corea del Nord ed Hong Kong tra le donne. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo maschile Fase a ...

TennisTavolo - Team World Cup 2018 : i risultati della prima giornata. Sei squadre già ai quarti : prima giornata della Team World Cup di Tennistavolo: a Londra si sono giocate le prime due giornate della fase a gironi dei tornei maschile e femminile. Sei squadre già certe del primo posto e qualificate ai quarti, mentre tra gli uomini Germania ed Hong Kong sono certe del passaggio del turno (per differenza match vinti), ma dovranno attendere domani per sapere se da prime o seconde del girone. Di seguito tutti i risultati odierni. Torneo ...

TennisTavolo - Team World Cup 2018 : le stelle della manifestazione. Ci sono Dimitrij Ovtcharov - Ding Ning e Bernadette Szocs : Mancano ormai poche ore: da giovedì 22 a domenica 25 febbraio si terrà a Londra la Team World Cup 2018 di Tennistavolo. Dodici Paesi al maschile ed altrettanti al femminile si daranno battaglia per portare a casa il titolo. Le squadre saranno divise in gironi da tre e le prime due passeranno ai quarti di finale. Sabato spazio alle semifinali e domenica alle finalissime. Nel torneo maschile si sono qualificate: Cina, Giappone, Germania, Hong ...

Seregno - i commercianti e la petizione mai arrivata sul Tavolo del commissario : ma il problema del traffico in centro resta : Un articolo del Cittadino aveva raccontato la delusione dei commercianti del centro di Seregno per la mancata convocazione in Comune dopo la consegna di una petizione da 160 firme. Il commissario ...

Tavolo per Roma - Calenda : “Finisce qui. Arroganza e incompetenza della sindaca”. Raggi : “Bluff pre-elettorale - presa in giro” : “Mai vista tanta incompetenza”. “Un bluff pre-elettorale, presi in giro noi e tutti i Romani”. Carlo Calenda porta via il pallone: il cosiddetto “Tavolo per Roma” è chiuso, forse definitivamente. Con il conseguente codazzo di reciproci attacchi fra il ministro uscente allo Sviluppo Economico e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il Tavolo era stato lanciato nell’autunno scorso proprio dal numero uno del Mise, che aveva messo a disposizione della ...

Istituito il Tavolo tecnico di Agenzia delle Entrate e Commercialisti umbri : Si insedierà il 15 febbraio e dovrà contribuire a migliorare i rapporti con i contribuenti. Obiettivo risolvere anomalie e criticità organizzative nel rapporto fra fisco e professionisti , ASI, ...

Cesaro - giudice al meeting Forza Italia; il caso finisce sul Tavolo del Csm : Sullo sfondo le bandiere di Forza Italia. In primo piano, invece, quattro uomini in foto e, tra loro, con Francesco Salerno consigliere di Fi alla municipalità di Chiaia, c'è anche...

Milano - al via Tavolo su modello Expo contro infortuni sul lavoro : Milano, 22 gen. (askanews) Un tavolo tecnico-operativo per arrivare a stilare un 'protocollo di intesa' fra tutti i soggetti coinvolti sul modello del metodo utilizzato per Expo 2015, finalizzato a ...

La Lazio cala il pokerissimo sul Tavolo della Champions : Roma - La Lazio irrompe in zona Champions e lo fa in grande stile: un pokerissimo al Chievo nel giorno in cui aveva perso per infortunio il suo cannoniere, Ciro Immobile, costretto gettare la spugna dopo 34' per un trauma distrattivo al quadricipite rimediato nelle fasi iniziali, dopo aver provato un tiro da fuori. Oggi o domani la diagnosi sarà più precisa, ma considerando che si tratta dello stesso problema accusato a novembre il rischio ...

Roma. Attivato Tavolo tecnico per la Casa delle Donne Lucha y Siesta : Si è tenuto il primo incontro del tavolo tecnico Attivato dal Campidoglio lo scorso 27 dicembre, a seguito della lettera inviata il 14/12/2017 dalla Casa delle Donne e centro anti-violenza “Lucha y Siesta” di Cinecittà. Obiettivo del tavolo, spiega Roma…Continua a leggere →

Operai morti Milano - solidarietà Sangalli : sì a Tavolo del Comune : Milano, 17 gen. (askanews) 'Il mondo delle imprese aderisce al lutto cittadino proclamato dal sindaco Sala ed è vicino alle famiglie delle vittime del tragico incidente nella fabbrica della Lamina'. E' quanto ha dichiarato in una ...