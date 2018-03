Tassi fermi in Australia Ancora debole la crescita dei salari

Tassi fermi in Australia - banca centrale aspetta segnali crescita salari : " Nonostante i miglioramenti nel mercato del lavoro , la crescita salariale resta bassa e probabilmente lo resterà ancora per un po' di tempo, anche se la stabilità dell'economia dovrebbe innescare ...

La Fed tiene i Tassi fermi ma apre a nuovi rialzi : Teleborsa, - E' terminata con un nulla di fatto in materia di tassi l'era di Janet Yellen alla Federal Reserve. Come ampiamente atteso, il Federal Open Market Committee , FOMC, , il Comitato di ...

Fed - ultima decisione della Yellen : Tassi fermi fra 1 - 25-1 - 50% : La Fed lascia i tassi di interesse invariati. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra l'1,25% e l'1,50%. La decisione è stata presa al termine della due giorni di riunione, l'ultima ...

USA - la Fed lascia i Tassi fermi. Previsto un rialzo dell'inflazione nel 2018 : Teleborsa, - Come ampiamente atteso, il Federal Open Market Committee , FOMC, , il Comitato di politica monetaria della Federal Reserve, ha lasciato fermi i target sui federal funds in una banda ...

L'ultima di Yellen - Fed lascia Tassi fermi fra 1 - 25-1 - 50% : L'andamento dell'economia garantisce aumenti graduali dei tassi di interesse. La Fed sottolinea che l'attività economica continua a crescere a un ritmo '"solido" mentre il mercato del lavoro si ...

Bce lascia i Tassi fermi. Draghi : 'Bene la crescita dell'Eurozona - ma è presto per cantare vittoria' : La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati come ci si aspettava: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,...

Bce lascia i Tassi fermi. Draghi : 'La crescita dell'Eurozona è robusta' : La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati come da previsioni: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%.