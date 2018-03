Super Toy Cars | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di martedì 6 marzo 2018) Dopo il debutto e meritato successo ottenuto su PC e Console,Toyarriva anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraToyToyci porta all’interno di una casa in puro stile Micro Machiens, offrendoci la possibilità di gareggiare su tavoli da cucina e piste ideate con oggetti casuali, dai blocchi di costruzione a scatole di cereali o barrette di cioccolato, a bordo di macchine dotate di potenziamenti in grado di eliminare gli avversari e spiccare salti mortali. A seguito di ogni salto andato a buon fine o derapata, caricheremo una barra che ci permette di azionare il NOS per una breve durata, al fine diare con estrema facilità e rapidità gli avversari. 48 sono gli eventi da affrontare per la modalità storia, il che rende la ...