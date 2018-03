Strategia del carciofo Il lavoro del Quirinale e lo scudo a Gentiloni

Fabrizio Corona torna in carcere?/ Ultime notizie - la nuova Strategia per aggirare le richieste del giudice : nuova foto su Instagram per Fabrizio Corona, che potrebbe presto tornare in carcere per non avere seguito le richieste del giudice del Tribunale di Sorveglianza.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 08:26:00 GMT)

Scorporo della rete - manager e nodo dividendi. Genish svela la nuova Strategia di Telecom : Appuntamento cruciale con il mercato, oggi, per la digiTim - la Tim in formato digitale - di Amos Genish. L'amministratore delegato chiamato da Vincent Bolloré a risollevare i destini della Telecom ...

Quale sarà la Strategia della Lega dei record? : Momento "storico" per la Lega e per Matteo Salvini, che ha vinto la "sfida" di far diventare il Carroccio che fu di Umberto Bossi un partito nazionale. È Giancarlo Giorgetti, l'uomo delle mediazioni, a dare la prima analisi ufficiale dell'esito delle politiche, quando ancora il segretario leghista attende risultati più definiti. Se fossero confermate le proiezioni, difficilmente la coalizione di ...

La Strategia di Xi Jinping dietro il commissariamento del colosso delle assicurazioni Anbang : Wu è così entrato nel Gotha dell'economia e della politica cinese, circondandosi di personaggi influenti e creando un gruppo finanziario dalla struttura proprietaria poco trasparente, opaca. Per ...

Ambiente : Strategia per la salvaguardia della natura umbra : Grazie alle attivita’ realizzate nel progetto “Sun Life”, entro l’anno la Regione si dotera’ di una strategia pluriennale per la salvaguardia delle sue ricchezze naturali che trovano la loro massima espressione all’interno dei 102 siti umbri appartenenti alla Rete natura. Parte integrante della strategia sara’ il calcolo del valore della biodiversita’ regionale, in termini finanziari e di creazione ...

La Strategia dell'attenzione : Certo, è una questione di "garbo" istituzionale. Perché è chiaro che se un leader di partito, peraltro rappresentativo, chiede un incontro al Quirinale, sarebbe poco educato negarlo. Si correrebbe il rischio di creare un "caso". Né può sfuggire che Di Maio, proprio per evitare incidenti diplomatici e critiche di "irritualità", ha chiesto il colloquio al segretario generale del Colle, Ugo Zampetti. E solo ...

Sindaco di Roma o profeta del Pd Ecco cosa vuole davvero Calenda Storia e Strategia di Carlo il Puro : Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico, è senza dubbio un tipo particolare sia per il suo curriculum sia per il suo agire politico, anche se è, e si considera, un tecnico. Carlo Calenda è figlio del giornalista Fabio Calenda e della regista progressista Cristina Comencini, a sua volta figlia Segui su affaritaliani.it

La violenza avvelena il voto italiano. Raid e social : Strategia della tensione 2.0 : Ma niente ritorna, ammonisce la Storia e pure la Cronaca. E non vale nemmeno la battuta di Karl Marx da Treviri, perché la storia seppure possa ripetersi non è detto che trasformi la tragedia in ...

La Strategia del decoro al centro di Roma ignora il tessuto economico capitolino e i suoi ristoratori : In una Roma sporca e abbandonata, che umilia preziosi e storici spazi, senza idee e senza prospettive all'altezza di una moderna capitale europea, arriva l'ennesimo segnale di un declino inesorabile e dello scollamento tra l'amministrazione e i cittadini, i turisti e le categorie produttive della città. È di questi giorni la protesta dei negozianti del centro storico contro lo scarso numero di autorizzazioni concesse ...

Si avvicinano le elezioni e la Strategia della Chiesa disorienta : ... oppure se la garbata neutralità curiale implichi che, alla fin fine, un partito vale l'altro: non si capisce, insomma, se sia una precisa strategia ecclesiastica ignorare a bella posta la politica ...

Elezioni 2018 - la Strategia dell’incertezza : Dalla strategia della paura siamo passati alla “strategia dell’incertezza“. E’ l’apoteosi del dubbio che ci invade. Cartesio gongola, perché il suo cogito ergo sum oggi si palesa come l’unica certezza che possediamo. In politica la forza del dubbio, ha un valore enorme perché se tutti i cittadini cominciano a dubitare del comportamento politico, davvero le cose potranno cambiare. Oggi l’enorme successo del giornale Il Dubbio, lo ...

Balcani : ministro Esteri bulgaro - Strategia allargamento rafforza riforme e prospettive Ue della regione : Zaharieva è così intervenuta oggi alla Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune , Pesc, e la Politica di sicurezza e difesa comune , Psdc, , che si è aperta lo scorso ...

Formazione Atalanta - turnover con la Fiorentina? La Strategia di Gasperini in vista del Dortmund : Formazione Atalanta – La sconfitta per 3-2 rimediata in Germania contro il Dortmund, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, brucia ancora in casa Atalanta visto che il goal vittoria dei gialloneri è arrivato in pieno recupero. Giovedì si giocherà la gara di ritorno con gli orobici che hanno numerose chance di passare il turno. Prima però la ‘Dea’ dovrà affrontare la sfida di campionato con la Fiorentina: ...