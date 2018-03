Stati Uniti | la guerra sui dazi continua

Stati Uniti - crollano gli ordinativi all'industria di gennaio : Teleborsa, - Crollo degli ordinativi all'industria americani nel mese di gennaio. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census , gli ordini hanno evidenziato un calo dell'1,4% dopo il ...

Crisi nucleare : la Corea del Nord apre ai negoziati con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione : In seguito ai dialoghi tra le autorità delle due Coree a Pyongyang, la Corea del Nord ha espresso la disponibilità a discutere della denuclearizzazione con gli Stati Uniti, se verrà garantita la sicurezza del regime, secondo Bloomberg News. Questa è la prima volta dal 2003 che il regime ha proposto la denuclearizzazione. Negli ultimi giorni i negoziatori sudCoreani sono Stati impegnati nei dialoghi con Kim Jong-un. Le Coree hanno accettato di ...

Negli Stati Uniti Uber ti porta in ospedale gratis : “Ci sono moltissime persone che non vanno a farsi visitare da un dottore semplicemente perché non posso fisicamente raggiungere l’ambulatorio o l’ospedale”. Chi parla è Jay Holley, vertice della sezione Health di Uber, che ha proprio in questi giorni annunciato una novità per quanto riguarda il mercato statunitense: Uber ha infatti deciso di firmare una partnership con oltre 100 realtà del settore healthcare, tra cui appunto ...

Stati Uniti - netta ripresa del commercio estero nel 2017 : ... con un netto aumento del +7,0% , rispetto al -5,6% nel 2016, e un peso commerciale del 15%, e il Messico con un +6,4% rispetto al -1,7% nel 2016 e un peso commerciale negli scambi USA-Mondo, del 14,...

Putin può distruggere Stati Uniti e Regno Unito? Le interessanti rivelazioni di Justin Bronk : Tuttavia, le alte sfere militari sono più che convinte che le dichiarazioni di Putin siano atte soltanto a fare scena dal punto di vista della politica internazionale , e che la presenza di queste ...

Stati Uniti - in calo ISM servizi di febbraio : Teleborsa, - In calo il settore terziario americano, nonostante quanto indicato dal PMI di Markit. L'indice ISM dei servizi di febbraio elaborato dall' Institute for Supply Management si è attestato a ...

Stati Uniti - a febbraio in aumento l'attività dei servizi : Teleborsa, - In aumento l'attività dei servizi negli Stati Uniti di febbraio che sale centrando le attese degli analisti. L'indice PMI dei servizi elaborato da Markit , che rappresenta un sondaggio ...

La Cina non vuole una guerra commerciale con gli Stati Uniti - : "La Cina non cerca una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ma se gli Stati Uniti intraprenderanno azioni che possono ledere gli interessi della Cina, noi prenderemo le misure necessarie", ha detto ...

Nuoto - Pro Swim Series Atlanta 2018 : Federica Pellegrini terza e primato nei 100 dorso negli Stati Uniti : Nella terza giornata di gare della tappa inaugurale dei Pro Swim Series, programmata ad Atlanta fino al 4 marzo, è Federica Pellegrini ancora una volta a mettersi in evidenza. La campionessa di Spinea è terza nei 100 dorso vinti dalla solita canadese Taylor Ruck (59″13), protagonista assoluta di questo meeting a stelle e strisce. La veneta si è migliorata ulteriormente rispetto alle batterie del mattino, dove aveva ottenuto il suo ...

Perché la guerra dei dazi di Trump danneggia anche gli Stati Uniti : In caduta i settori dell’auto e delle materie prime più esposti alle esportazioni verso gli Usa. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato le tariffe per difendere i produttori di casa ma in realtà ha tirato uno schiaffo a molti settori industriali statunitensi. Ai loro lavoratori. E forse alla sua stessa base elettorale...

Anche la costa est degli Stati Uniti è nei guai per il maltempo : Un ciclone extratropicale ha causato allagamenti, piogge, nevicate e forti venti: migliaia di voli sono Stati cancellati e cinque persone sono morte The post Anche la costa est degli Stati Uniti è nei guai per il maltempo appeared first on Il Post.