State Of Decay 2 | rivelati data di lancio e prezzo

Nuove immagini di State of Decay 2 mostrano i miglioramenti grafici : Mentre l'attenzione di Microsoft è attualmente focalizzata su Sea of ​​Thieves, il cui lancio è previsto per il 20 marzo, ci sono altri titoli esclusivi che verranno rilasciati nei prossimi mesi.Uno di questi è State of Decay 2, il sequel di Undead Labs per il gioco di sopravvivenza di zombi previsto in uscita per Windows 10 PC e Xbox One durante la primavera. Il gioco, per ora, ha ricevuto una valutazione ESRB ufficiale ...

State of Decay 2 : previsto un importante annuncio per domani : Proprio nella giornata di oggi vi abbiamo riportato le ultime novità su State of Decay 2, che confermano l'assenza di microtransazioni nel gioco.Ora Undead Labs stuzzica la fantasia dei fan aggiornando i propri canali social, dove comunica che, per la giornata di domani, è atteso un importante annuncio relativo a State of Decay 2. Ovviamente, è lecito pensare che si tratti finalmente dell'annuncio della data di uscita, molto attesa dai ...

Niente microtransazioni per State of Decay 2 : State of Decay 2, l'esclusiva Microsoft ancora sprovvista di una data di uscita ufficiale, torna oggi protagonista con interessanti notizie riguardanti un argomento che, ultimamente, è stato al centro di accese discussioni, stiamo parlando delle celebri microtransazioni.microtransazioni che, stando a quanto riportato da Gamepur, non faranno la loro comparsa in State of Decay 2. Quindi, il team di Undead Labs, non punterà su questo modello di ...

Spuntano in rete le possibili date di uscita di Crackdown 3 e State of Decay 2 : Ultimamente si è parlato molto delle prossime esclusive Microsoft per PC Windows 10 e console Xbox One, secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero piani per uscite di titoli di peso, come Fable, Halo 6 e Forza Horizon 4, ma alcuni rumor sono comparsi anche riguardo il lancio del nuovo episodio del survival game di Undead Labs, State of Decay 2.Ora, alle varie indiscrezioni, si aggiunge anche quella su Crackdown 3. Infatti, stando a quanto ...