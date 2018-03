Spia russa | l’Inghilterra minaccia il boicottaggio dei Mondiali | l’Italia può sperare?

Spia russa avvelenata - Johnson : pronti a boicottare i mondiali calcio di Russia 2018 : Il ministro degli Esteri di Londra Boris Jhonson ha evocato il boicottaggio da parte dell?Inghilterra ai mondiali di calcio di Russia 2018. L'ombra del coinvolgimento della Russia...

Uk - ex Spia russa e figlia in ospedale per sospetto avvelenamento. L’ombra di un nuovo caso Litvinenko : L’ombra di un nuovo caso Litvinenko si allunga sulla Gran Bretagna e sui rapporti – riprecipitati ormai a livello da guerra fredda – fra il Regno e la Russia di Vladimir Putin. “Sarebbe difficile procedere normalmente” con la partecipazione dell’Inghilterra ai mondiali di calcio di Russia 2018, ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, se emergessero nuovi comportamenti ritenuti ostili da parte di ...

Gb - ex Spia russa intossicata : si cerca di capire con quale sostanza | Il Cremlino : “Non sappiamo cosa sia successo” : Gb, ex spia russa intossicata: si cerca di capire con quale sostanza | Il Cremlino: “Non sappiamo cosa sia successo” Sergei Skripal versa in condizioni critiche in ospedale. Chiuso per “precauzione” il ristorante nel quale è avvenuto l’episodio Continua a leggere L'articolo Gb, ex spia russa intossicata: si cerca di capire con quale sostanza | Il Cremlino: “Non sappiamo cosa sia successo” è su ...

Londra - ex Spia russa avvelenata : La mente va subito ad Aleksandr Litvinenko, l'ex agente dei servizi segreti russi, che fu avvelenato con il polonio 210 in un noto sushi-bar a Londra dopo essere divenuto un dissidente , e le accuse ...

"Contatto con sostanza sconosciuta" : in condizioni critiche a Londra ex Spia russa Sergey Skripal : Il caso ricorda quello di Alexander Litvinenko, un'altra spia russa morta nel 2006 a Londra dopo essere stata avvelenata con del polonio radioattivo. La conclusione dell'inchiesta degli inglesi fu che la sua morte era stata "probabilmente approvata" dal presidente russo Vladimir Putin

