Snowboarder morto a San Domenico di Varzo

Salta una roccia nel fuoripista : morto uno Snowboarder : Uno snowboarder è morto oggi sulle Alpi piemontesi - nel Comune di Usseglio (TO) - dopo essere precipitato da un salto di roccia durante una discesa in fuoripista. Si tratta di un 27enne residente nel Milanese. A dare l'allarme era l'amico che sciava con lui ma per il Soccorso Alpino giunto sul posto non c'è stato nulla da fare.Il ragazzo si trovava con uno sciatore e entrambi sono stati travolti da una valanga mentre scendevano. ...

Tragedia a San Domenico di Varzo - morto Snowboarder : Giornata drammatica sul fronte delle valanghe e degli incidenti sulla neve. L'incidente più tragico a San Domenico di Varzo , in provincia di Verbania , dove una persona è morta per le conseguenze di ...

Maltempo in California : Snowboarder trovato morto in Sierra Nevada : La fase di Maltempo che sta interessando la California sta colpendo principalmente la Sierra Nevada: uno snowboarder è morto e una valanga si è abbattuta su cinque sciatori ferendone 2 (gli altri 3 sono rimasti illesi). La valanga si è staccata nella Squaw Valley Ski Resort vicino al lago Tahoe e al confine con il Nevada. La perturbazione in atto nello Stato non ha invece avuto gravi conseguenze sulla costa, dove le persone evacuate ieri sono ...

