tvzap.kataweb

: FVCG Six Dreams, la nuova docu-serie di Amazon sul campionato di calcio spagnolo - JaynaRDaviskz : FVCG Six Dreams, la nuova docu-serie di Amazon sul campionato di calcio spagnolo - Affaritaliani : Amazon e Mediapro, docu-serie sul calcio - CarloPalermo : SIX DREAMS: la prima produzione spagnola Amazon Prime Video - Amazon annuncia la prima produzione Prime Original sp… -

(Di martedì 6 marzo 2018) Direttamente daPrime Video è in arrivo Six, lacalcistica che racconta la vita di sei protagonisti deldentro e fuori dal campo durante la stagione – attualmente ancora in corso – 2017-2018. Si tratta di sei nomi molto noti tra gli appassionati di pallone e lane mostrerà, in esclusiva, alcuni momenti inediti, dalle loro sfide quotidiane fino al significato di essere protagonisti di uno dei campionati più in auge del pianeta. LEGGI: La Juventus sbarca su Netflix con la‘Prima squadra’ I magnifici sei sono tre calciatori, un allenatore, un direttore sportivo e un presidente: tutti loro, ognuno secondo le proprie modalità, sono in grado di offrire un’angolazione diversa rispetto alle narrazioni che siamo abituati a sentire/leggere/vedere. Laè prodotta in collaborazione con La Liga e ...