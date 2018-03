Sit-in per l' omicidio di Firenze | sputi al sindaco

iMyFone D-Back recupera qualsiasi file perso o cancellato dal vostro dispoSitivo iOS! : Quello di cui vi parleremo oggi è un software tanto avanzato, quanto semplice da usare, per recuperare qualsiasi file perso o cancellato dai vostri dispositivi iOS come iPhone, iPad e iPod Touch. Si chiama iMyFone D-Back e vi potrà essere d’aiuto in qualsiasi situazione per non perdere i vostri dati personali. Insomma, se avete cancellato per sbaglio qualcosa, se avete perso (o vi è stato rubato) lo smartphone, se lo avete formattato o ...

Un sorriso per l'8 marzo - viSita odontoiatrica gratuita a tutte le donne : MONASTIER - In occasione della festa della donna, la Casa di Cura 'Giovanni XXIII' di Monastier, da sempre attenta alle dinamiche che riguardano il mondo femminile, anche attraverso le tante campagne di prevenzione, giovedì 8 marzo lancia una speciale iniziativa. A tutte le donne regalerà uno screening odontoiatrico nella nuova clinica ...

“Mi dispiace - lei ha un tumore”. La notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere : in ospedale per una viSita - al paziente arriva una comunicazione drammatica. Una dura battaglia subito iniziata con cure molto costose. Poi - però - la scoperta choc di una verità ben diversa : Una notizia che gli aveva sconvolto la vita, gettandolo nello sconforto più totale. Le parole che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire in faccia dopo una visita: “Ci dispiace, signore. Purtroppo lei ha un tumore”. E così l’esistenza del protagonista di questa storia raccontata da Metro era cambiata da un giorno all’altro. Ma in quella rivelazione così drammatica c’era una verità ben diversa. Come scoperto ...

Astori l'eSito dell'autopsia : il cuore ha rallentato - la morte avvenuta per bradiaritmia - Foto - | Ultime Notizie Flash : I risultati dell'autopsia sul corpo di Davide Astori confermano la morte per cause naturali, morte per presunta bradiaritmia

Porte aperte in nefrologia : giovedì controlli e viSite gratuite : Come sottolinea il professor Luigi Biancone , direttore della struttura complessa nefrologia, Dialisi e Trapianto della Città della salute e della Scienza di Torino, dei 6469 trapianti di rene ...

Premier League - in pole poSition per l'esonero c'è Wenger : TORINO - Arsene Wenger torna pericolosamente in bilico sulle lavagne dei bookmaker inglesi dopo quattro sconfitte consecutive. L'allenatore dell'Arsenal è di nuovo a rischio nelle scommesse sul ...

Firenze - tensione al Sit-in per il senegalese ucciso : spinte e sputi al sindaco Nardella : Circa 300 persone, la quasi totalità sono senegalesi che abitano a Firenze e in Toscana, hanno attuato oggi pomeriggio un presidio per protestare contro l'omicidio del loro connazionale Idy Diene al ...

Juncker segue la Situazione in Italia. Per Boccia i 5 stelle non fanno paura : Il presidente della Commissione segue 'da vicino' gli sviluppi della situazione dopo il voto. L'Istat conferma che 'l'economia italiana mantiene un profilo espansivo'. Bene le borse con Milano in territorio positivo -

Bonus assunzioni giovani 2018 : i nuovi requiSiti per lo sgravio dei contributi : La nuova circolare dell’Inps sui Bonus assunzioni giovani 2018 contiene delle novità in merito alle regole e i requisiti destinati alla platea dei suoi possibili beneficiari. Per poter accedere alla misura oltre ai requisiti anagrafici del lavoratore, saranno necessarie una serie di situazioni che potranno determinare e far accedere il datore di lavoro, all’esonero dal pagamento del 50 per cento dei contributi Inps del lavoratore da ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : ritorno alle gare poSitivo per Elena Bertocchi. Bella sfida Marsaglia-Tocci : Nel weekend a Bolzano si è disputata la Coppa Tokyo 2020, valida come prima prova di selezione per la Coppa del Mondo e, per le gare dal metro, come prima prova di selezione per gli Europei di Glasgow. Una tre giorni che ha visto il duello dal trampolino tra Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. Il primo si è imposto nella gara dai 3 metri con un punteggio totale di 397.45, con il muro dei 400 che non è stato sfondato a causa del triplo e mezzo ...

L'app che ti paga per non guardare lo smartphone all'univerSità : È gratuita e riesce a sostenere il proprio modello facendosi pagare per le sponsorizzazioni con i brand quindi è essenzialmente uno strumento di marketing per acchiappare il mondo universitario. Il ...

Elezioni 2018 - record di contatti per ilfattoquotidiano.it. Terzo Sito più letto in Italia con quasi 6 milioni di browser unici : record assoluto di contatti e pagine viste per il sito del Fatto Quotidiano durante le Elezioni 2018. In base alla classifica giornaliera stilata da Audiweb, ilfattoquotidiano.it è stato il Terzo sito più letto in assoluto in Italia, sia nella giornata del voto (domenica 4 marzo) che nel giorno dei risultati elettorali (lunedì 5 marzo), rispettivamente con 3.919.601 e 5.832.882 di browser unici e 9.023.963 e 16.712.163 di pagine viste. ECCO QUI ...