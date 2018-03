Siria | Onu | decine di morti in raid Russia e Coalizione Usa

Lo scenario economico italiano e il rapporto dell'Onu sulla Siria. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Kim jong-un vorrebbe "normalizzare" i rapporti con gli USA . Il leader nordcoreano sarebbe disposto a sospendere i test missilistici e nucleari, secondo quanto riportato da Seul. Il ...

Siria - riunione urgente Consiglio Onu : 18.02 Il fallimento della tregua umanitaria decisa 10 giorni fa dal Consiglio di Sicurezza Onu sarà discussa domani in una riunione urgente,chiesta da Francia e Gran Bretagna.Dall'enclave ribelle di Ghuta Est circondata dalle forze russo Siriane è stato offerto anche ai miliziani armati di lasciare la città assieme ai civili:"I ribelli stanno vagliando la proposta"dicono i russi. L'Onu intanto accusa sia la coalizione a guida Usa sia quella ...

Siria : Onu - decine morti raid russi e Usa : ANSA, - ROMA, 6 MAR - Nei mesi scorsi la russia e la Coalizione a guida Usa "sono responsabili dell'uccisione di decine di civili in Siria", dove Damasco ha "usato almeno tre volte gas tossici in ...

Il convoglio ONU carico di aiuti umanitari è stato costretto a lasciare Ghouta orientale (Siria) a causa dei bombardamenti : Un convoglio umanitario dell’ONU formato da una quarantina di camion carichi di aiuti è riuscito ad arrivare ieri a Douma, la principale città di Ghouta orientale, un’area della Siria controllata dai ribelli vicino alla capitale Damasco. Erano settimane che l’ONU The post Il convoglio ONU carico di aiuti umanitari è stato costretto a lasciare Ghouta orientale (Siria) a causa dei bombardamenti appeared first on Il Post.

Siria : convoglio Onu entrato in Ghuta : ANSAmed, - BEIRUT, 5 MAR - Un convoglio umanitario organizzato da varie agenzie dell'Onu e altre organizzazioni umanitarie è entrato oggi nella Ghuta orientale, l'enclave controllata dai ribelli ...

Siria - nuovi raid su Ghuta/ Ultime notizie : almeno 14 civili morti - al via il piano aiuti Onu : Siria, nuovi raid su Ghuta: nella notte bombardamenti e almeno 14 morti tra i civili. L'Onu ha annunciato per oggi l'avvio del piano aiuti destinato ala regione.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Siria - Onu : pause umanitarie a Ghouta non sufficienti per aiuti : Le "pause umanitarie" di cinque ore al giorno nella Ghouta orientale "non sono sufficienti" per fare arrivare aiuti alla popolazione e per evacuare i civili che vogliono lasciare l'enclave in mano ai ...

Siria - operatori ONG e ONU abusavano di donne in cambio degli aiuti : Un nuovo scandalo di abusi sessuali sta interessando il mondo delle ONG e dell'attivismo umanitario. A soli pochi giorni dai casi che hanno riguardato 'Oxfam' e 'Medici Senza Frontiere', recentemente sono venuti alla luce dei casi che hanno visto come protagonisti diversi esponenti di associazioni umanitarie impegnate in Siria. Tra queste associazioni vi sono anche alcune agenzie legate all'ONU e, stando a un'inchiesta condotta dalla Bbc, sono ...

Siria - Onu : la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche : Siria, Onu: la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche Un rapporto delle Nazioni Unite rivela la collaborazione di tecnici missilistici NordCoreani e le forniture di mattonelle resistenti all’acido, valvole e termometri al dittatore Siriano. Continua a leggere L'articolo Siria, Onu: la Corea del Nord aiuta Assad a costruire armi chimiche sembra essere il primo su NewsGo.