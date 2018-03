Sindrome di Brugada | cos’è e come potrebbe aver ucciso Davide Astori È una delle

caffeinamagazine

: Sindrome di Brugada, cos'è e come potrebbe aver ucciso Davide Astori - ToninoPiesco : Sindrome di Brugada, cos'è e come potrebbe aver ucciso Davide Astori - infoitsalute : Sindrome di Brugada, cos'è e come potrebbe aver ucciso Davide Astori ( - infoitsalute : Cos'è la sindrome di Brugada, una delle possibili cause della morte di Astori (TPI) -

(Di martedì 6 marzo 2018) È morto a soli 31 anni e le sue condizioni fisiche non avrebbero mai fatto pensare che sarebbe morto all’improvviso., capitano della Fiorentina, difensore della Nazionale italiana, nulla poteva far presagire un destino così crudele. A due giorni dal decesso, il 6 marzo è stato reso noto il risultato dell’autopsia disposta per il calciatore. La causa della sua morte è descritta“morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica”, cause naturali si è detto. Secondo l’autopsia eseguita da Carlo Moreschi, docente di Medicina Legale presso l’università di Udine e Pordenone, da Gaetano Thiene al professore dell’Università di Padova e direttore del Centro di patologia vascolare con specifica competenza in materia, il cuore diha rallentato fino a fermarsi. Si tratta pertanto di una conferma di ciò che si sospettava: un ...