Silvia Toffanin | i prossimi ospiti di Verissimo e un evento speciale

Silvia Toffanin - Verissimo : retroscena sugli ospiti e prossime sorprese : Verissimo, Silvia Toffanin si svela: i segreto sugli ospiti e le prossime sorprese Silvia Toffanin si è lasciata andare ad alcune importanti dichiarazioni su Verissimo. La nota conduttrice ha infatti rivelato alcuni segreti della sua trasmissione e non solo. La bellissima donna ha infatti avuto modo di parlare di alcuni particolari dettagli nel corso di […] L'articolo Silvia Toffanin, Verissimo: retroscena sugli ospiti e prossime sorprese ...

"All'Isola tra Marco Ferri e Jonathan Kashanian all'Isola c'è stato qualcosa" svela Silvia Toffanin : Su Leggo.it gli aggiornamenti dell'Isola dei Famosi. A Verissimo insieme a Daniele Bossari e Stefano De Martino si parla dell'Isola dei famosi. Tema centrale è ovviamente il canna...

Verissimo - Silvia Toffanin svela : "Tra Marco Ferri e Jonathan Kashanian all'Isola c'è stato qualcosa" : Su Leggo.it gli aggiornamenti dell'Isola dei Famosi. A Verissimo insieme a Daniele Bossari e Stefano De Martino si parla dell'Isola dei famosi. Tema centrale è ovviamente il canna...

Verissimo - oggi in tv sabato 3 marzo : il consueto appuntamento con Silvia Toffanin : Su Leggo.it , le anticipazioni del nuovo appuntamento con Verissimo , in onda oggi sabato 3 marzo alle ore 16:10 su Canale5, la trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin. VEDI ANCHE ---> ...

Verissimo anticipazioni - ospiti : Silvia Provvedi dalla Toffanin : Silvia Toffanin ospita Silvia Provvedi a Verissimo Domani pomeriggio, subito dopo la puntata di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto Silvia Provvedi, la fidanzata di Fabrizio Corona uscito dal carcere di San Vittore lo scorso 21 febbraio. L’ex re dei paparazzi, dopo aver affrontato 16 mesi di reclusione, è stato affidato ad un centro di recupero. Niente ...

“Lui è mio padre”. Rudy Zerbi confessione choc da Silvia Toffanin. Parole che hanno provocato un vero e proprio terremoto - l’uomo in questione infatti non è uno dei volti più conosciuti e noti della televisione : Rudy Zerbi come non l’avevamo mai visto. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, si è lasciato andare a delle confessioni sulla sua vita privata rimaste finora sepolte. Personali e delicate al punto da lasciare attonita anche la conduttrice che non ha potuto far a meno di commuoversi. Rudy infatti ha parlato del padre, un padre biologico conosciuto solo a 30 anni quando ha saputo che era Davide Mengacci: «E’ stato un colpo pazzesco scoprire ...

“Una morte tragica…”. Lacrime nello studio di Verissimo. La bellissima vip racconta così il suo lutto tremendo : “Attacchi di panico all’ordine del giorno”. Silvia Toffanin e pubblico senza parole : “L’Isola dei Famosi mi ha dato tanto perché io ho superato gli attacchi di panico”: spiega Cecilia Capriotti, reduce dall’avventura come naufraga in Honduras e ospite nel salotto di “Verissimo”. Alla domanda di Silvia Toffanin sulla prima volta in cui ha avuto un attacco, la showgirl risponde che a due anni e mezzo ha perso il papà e da allora non ha parlato per tanto tempo avendo bisogno del sostegno ...

“Scusate - non ce la faccio”. Lacrime in diretta per Rudy Zerbi. Deve intervenire Silvia Toffanin : la domanda purtroppo - lo ha fatto sprofondare il quel tristissimo ricordo. Cosa ha detto subito dopo : Rudy Zerbi, amatissimo volto della tv, è tornato a Verissimo per raccontare alcuni aspetti della sua vita privata. Ovviamente non si è potuto fare a meno di parlare del suo quarto figlio, il piccolo Leone, che ha rischiato di morire circa tre anni fa. La vicenda ha scosso profondamente Rudy (vero nome Rodolfo) che con fatica ha riaperto l’argomento in compagnia di Silvia Toffanin. Zerbi ci ha tenuto però a precisare che ora il bambino sta ...

Rudy Zerbi - crollo emotivo da Silvia Toffanin : 'Mengacci - cosa mi disse mia madre malata' : 'Era la vigilia di Natale e mia madre che aveva appena scoperto di avere un brutto male ha pensato che non voleva andarsene senza dirmi chi fosse mio papà'. E' davvero commovente il racconto che Rudy ...

Chi saranno gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo? Tutte le anticipazioni : E' tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in onda sabato 24 febbraio su Canale 5. Chi saranno gli ospiti di Silvia Toffanin? E soprattutto che cosa racconteranno ai telespettatori i vip? I personaggi più...

Verissimo : Michelle Hunziker torna da Silvia Toffanin - ospiti e anticipazioni 24 febbraio : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand Verissimo sabato 24 febbraio con Silvia Toffanin Dopo in grande successo ...

Verissimo anticipazioni : Hunziker e Capriotti da Silvia Toffanin : Michelle Hunziker e Cecilia Capriotti ospiti a Verissimo Domani pomeriggio, sabato 24 febbraio, Silvia Toffanin tornerà in onda con una nuova puntata di Verissimo. Un appuntamento imperdibile ricco di ospiti. La padrona di casa del rotocalco di grande successo della rete ammiraglia del Biscione del sabato pomeriggio ospiterà Michelle Hunziker e Cecilia Capriotti. Reduce dal grande successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo, al fianco di ...

“Fate schifo!”. Isola dei Famosi - Nadia Rinaldi contro i naufraghi. Parole di fuoco davanti alle telecamere di Silvia Toffanin. Nel mirino dell’attrice loro quattro : Se la situazione in Honduras è calda, in Italia è a dir poco rovente. Non bastava la lite tra Francesco Monte e Eva Henger ad agitare gli animi, adesso a puntare il dito è Nadia Rinaldi, l’attrice che, proprio con Monte fu protagonista di un’animata discussione. Durante la sua intervista a Verissimo ha parlato della sua esperienza nel reality e di fatto ha puntato il dito contro un gruppetto di naufraghi facendo accuse precise: ...

Gemma Galgani - furia su Tina Cipollari a Verissimo : “Sapete che vi dico?”. E la rivelazione su Giorgio Manetti gela il pubblico di Silvia Toffanin : Gemma Galgani sembra proprio non riuscire a dimenticare Giorgio Manetti. Recentemente i fan della coppia si erano illusi circa un loro ritorno di fiamma, complice un’ultima cena che aveva fatto intravedere, per qualche istante, una nuova chance per la Galgani di fare nuovamente breccia nel cuore del ‘gabbiano’. La dama di Uomini e Donne è stata ospite a Verissimo e qui ha raccontato come sta trascorrendo questo periodo. ...