: Exploit di #M5s in Sicilia, più eletti che seggi disponibili. Quattro saranno assegnati a candidati del Movimento i… - Agenzia_Ansa : Exploit di #M5s in Sicilia, più eletti che seggi disponibili. Quattro saranno assegnati a candidati del Movimento i… - NotizieIN : Sicilia,exploit M5s:più eletti di seggi - MarcoTaverna3 : Exploit M5s Sicilia,più eletti che seggi - Sicilia - -

Inglidi M5S sono di più deia disposizione e per effetto di questo l'assegnazione avverrà sempre ai pentastellati ma in un altro collegio o circoscrizione. Sono quattro (3 alla Camera e 1 al Senato) i'non disponibili' per l'dei 5stelle che hanno ottenuto più posti in Parlamento dei candidati presentati nell'Isola. In base alla legge elettorale inon assegnati spettano al Movimento nelle circoscrizioni o collegi dove ci sono candidati del M5s non.(Di martedì 6 marzo 2018)