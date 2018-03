Serie B - Perugia-Brescia 2-0 - Cesena-Pro Vercelli 2-2 : Recuperi di Serie B. Il Perugia batte il Brescia 2-0 al Curi. A Cesena la Pro Cercelli recupera da 2-0 e pareggia 2-2. Perugia-Brescia - Vince il Perugia ed entra così di prepotenza in zona playoff, ...

I recuperi della 28iornata di Serie B : Perugia-Brescia 2-0 e Cesena-Pro Vercelli 2-2 LIVE : Perugia-Brescia 2-0 14' Cerri , P, , 52' Di Carmine , P, Esperto, incisivo e compatto. Così, il Perugia ha vinto 2-0 la gara di recupero della 28giornata di serie B " rinviata per il maltempo " contro ...

Serie B - 29ª giornata : Pro Vercelli-Perugia rinviata per neve : La 29ª giornata di Serie B perde un'altra partita. Dopo Brescia-Entella anche Pro Vercelli-Perugia è stata rinviata a data da destinarsi per neve. A rischio anche Parma-Palermo: al Tardini prosegue il ...

Serie B - rinviate altre 3 partite : Perugia-Brescia - Bari-Spezia e Cesena-Pro Vercelli : È stata ufficialmente rinviata la partita del campionato di Serie B fra Perugia e Brescia, che si sarebbe dovuta giocare nello stadio Renato Curi stasera alle 20,30. La decisione è stata presa a ...

