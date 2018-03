Serie B | Perugia-Brescia 2-0 | Cerri e Di Carmine per il treno playoff

Serie B - Perugia-Brescia 2-0 : Cerri e Di Carmine a segno : PERUGIA - Il Perugia vince e convince nel recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie B , gara non disputata per il maltempo. Il Brescia torna a casa a mani vuote e con un 2-0 sull'...

Serie B Perugia-Brescia - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : PERUGIA - Oggi alle 18 si recupera Perugia-Brescia , gara di recupero della ventottesima giornata di campionato, non disputata per il mal tempo . In casa Perugia dopo dieci giorni di stop c'è la ...

Serie B - Sky Sport Recupero 28a Giornata - Perugia-Brescia e Cesena-Pro Vercelli : Rinviate a causa del maltempo, martedì 6 marzo, si giocano due recuperi della 7^ Giornata di ritorno del Campionato di Serie B Conte.it Si tratta di Perugia-Brescia e Cesena-Pro Vercelli , che potranno essere seguite in diretta esclusiva sui canali Sport e Calcio di Sky. Martedi 6 Marzo 2018: Perugia vs Brescia ore 18...

Serie B - 29ª giornata : Pro Vercelli-Perugia rinviata per neve : La 29ª giornata di Serie B perde un'altra partita. Dopo Brescia-Entella anche Pro Vercelli-Perugia è stata rinviata a data da destinarsi per neve . A rischio anche Parma-Palermo: al Tardini prosegue il ...

Serie B - ufficiale : rinviata Pro Vercelli-Perugia : Serie B, ufficiale : rinviata Pro Vercelli-Perugia – “In seguito alla forte nevicata di questa mattina la partita Pro Vercelli-@ACPerugiaCalcio è rinviata a data da destinarsi. Si attende solo l’ufficialità degli organi competenti#PrvPer #ProVercelli”. Questo il comunicato dal profilo Twitter della Pro Vercelli, non si disputerà quindi la gara di campionato valida per 29^ giornata del campionato di Serie B, adesso da decidere la ...

Perugia-Brescia rinviata - ecco il motivo : salta la seconda partita del turno infrasettimanale di Serie B : Perugia-Brescia rinviata – Dopo Pescara-Carpi un’altra partita del campionato di Serie B non si disputerà, stiamo parlando di Perugia-Brescia rinviata a data da destinarsi per neve. Non si tratta di una buona notizia per entrambe le squadre, il percorso in campionato nelle ultime partite è stato veramente importante, il Perugia è reduce da tre risultati positivi, il Brescia da quattro. turno infrasettimanale del campionato di Serie B ...