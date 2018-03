Serie B | il Perugia batte il Brescia 2-0 | Pro Vercelli e Cesena pareggiano 2-2

Serie B : il Perugia mette le ali - pari in rimonta della Pro Vercelli : Il Brescia cade al Curi, non ne approfitta il Cesena che spreca il doppio vantaggio al Manuzzi

Serie B - Perugia-Brescia 2-0 : Cerri e Di Carmine per il treno playoff : PERUGIA - Il calcio in Italia riparte dal Curi. Brividi per il minuto di silenzio in memoria di Davide Astori , parentesi doverosa per il capitano della Fiorentina che ha aperto la gara di recupero ...