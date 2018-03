Serie B - Cesena-Pro Vercelli 2-2 : Di Noia e Kupisz non bastano : CESENA - Un tempo a testa e un punto a testa. E' questa la fotografia del 2-2 tra Cesena e Pro Vercelli , sfida salvezza valida come recupero della ventottesima giornata di Serie B . In avvio le due ...

Serie B - Sky Sport Recupero 28a Giornata - Perugia-Brescia e Cesena-Pro Vercelli : Rinviate a causa del maltempo, martedì 6 marzo, si giocano due recuperi della 7^ Giornata di ritorno del Campionato di Serie B Conte.it Si tratta di Perugia-Brescia e Cesena-Pro Vercelli , che potranno essere seguite in diretta esclusiva sui canali Sport e Calcio di Sky. Martedi 6 Marzo 2018: Perugia vs Brescia ore 18...

Serie B - Cesena-Pro Vercelli non si gioca per maltempo : CESENA - Il Burian non fa sconti neanche a Cesena e Pro Vercelli . E' ufficiale il rinivio a data da destinarsi dello scontro diretto per la salvezza in Serie B , in programma stasera al Manuzzi. Si ...