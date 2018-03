Serie A Spal | rientra Salamon Mattiello e Cionek verso il recupero

Serie A Spal - Schiavon e Salamon rientrano dall'infortunio : FERRARA - All'orizzonte c'è il derby e la Spal non vuole fallire l'appuntamento. Nel pomeriggio di oggi, i biancazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista della sfida contro il Sassuolo di ...

Serie A Sassuolo - Matri in dubbio per la Spal : Sassuolo - Alessandro Matri resta in forte dubbio per il derby tra Sassuolo e Spal. L'attaccante neroverde, assente nelle ultime due sfide contro Lazio e Chievo, ha svolto anche oggi alla ripresa un ...

Video/ Spal Bologna (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 27^ giornata) : Video Spal Bologna (1-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 27^ giornata. Importante vittoria della Spal grazie alla rete di Grassi al Mazza(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 03:01:00 GMT)

Serie A Inter - le convocazioni di Spalletti per il Milan : MilanO - Il tecnico dell' Inter , Luciano Spalletti , ha convocato 22 giocatori per il derby contro il Milan , in programma domani allo stadio Meazza. Ecco l'elenco completo: Portieri: 1 Handanovic, ...

Serie A - Spal-Bologna 1-0 : decide Grassi. Destro - che errore al 94'! : FERRARA - La neve non ferma la Spal . I teloni hanno protetto bene il campo e alla fine il derby atteso a Ferrara da 50 anni è andato in scena, nonostante la neve si sia trasformata in una fitta ...

Serie A - 27^ giornata : SPAL-Bologna 1-0 : tre punti salvezza - decide il gol di Grassi. Destro si divora il pareggio : La SPAL ha vinto il derby con il Bologna per 1-0. L’anticipo della 27^ giornata della Serie A ha sorriso ai biancoblu che in casa hanno conquistato tre punti pesantissimi in ottica salvezza: ora sono quartultimi con due punti di vantaggio sul Crotone che domani affronterà il Torino e quattro di margine sul Verona atteso dal match col Benevento. La partita si è decisa già al 10′ quando Gonzalez ha atterrato Antenucci lanciato a rete: ...

Serie A : Spal-Bologna 1-0 - estensi al quartultimo posto : Un bel gol di Grassi a inizio ripresa decide il derby. Bologna in 10 per 80' per l'espulsione di Gonzalez

Serie A : Milan Inter. Spalletti : 'Il derby vale più di una stagione' : "Il derby vale più di una stagione. Il calcio è una grande passione comune, il cuore del mondo che batte ovunque allo stesso modo. Non ci sono nazioni o colori ma una passione comune. Ci vogliono stadi pieni e Milano può lanciare un bel messaggio con il suo derby". Lo dice il tecnico dell'...

Serie A - il derby di Spalletti/ "Voglio la faccia cattiva - Icardi è prontissimo” : Alla vigilia del derby tra Milan e Inter il tecnico nerazzurro è intervenuto nella conferenza stampa pre-gara e assicura la presenza in campo di Mauro Icardi dal primo minuto.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:36:00 GMT)

Serie A - il derby di Spalletti/ "Affronteremo il Milan con coraggio e cattiveria - Icardi dal primo minuto" : Alla vigilia del derby tra Milan e Inter il tecnico nerazzurro è intervenuto nella conferenza stampa pre-gara e assicura la presenza in campo di Mauro Icardi dal primo minuto.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Probabili formazioni / Milan Inter : Spalletti - rebus in mediana. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Milan Inter: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti per il derby. Icardi e Miranda verso il recupero, Andrea Conti potrebbe finire in panchina(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 12:39:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici aspetta il Bologna : «Missione continuità» : FERRARA - Tempo di derby a Ferrara: la Spal attende il Bologna per centrare altri punti salvezza. 'E' un derby particolarmente sentito anche se a Ferrara non va in scena da tanti anni', spiega ...

Serie A Spal - Semplici : «Bologna? E' un derby sentito» : FERRARA - 'E' un derby particolarmente sentito anche se a Ferrara non va in scena da tanti anni'. L'ha detto Leonardo Semplici , l'allenatore della Spal , prima della sfida interna contro il Bologna, ...

Serie A Spal - seduta personalizzata per Borriello e Schiavon : FERRARA - La Spal ha preguito, nel pomeriggio di oggi, la propria preparazione in vista del derby con il Bologna . Il gruppo del tecnico Semplici ha ha svolto diverse esercitazioni tecnico-tattiche ...