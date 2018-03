Serie A Sassuolo | Matri in dubbio per la Spal

Serie A Sassuolo - ancora lavoro differenziato per Matri : Sassuolo - Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista della sfida di domenica in casa contro la Spal, derby che mette in palio punti pesanti per la salvezza. Sul ...

Chievo Sassuolo rinviata/ Non si gioca al Bentegodi : è morto Davide Astori. Ferma tutta la Serie A : Chievo Sassuolo è stata rinviata: la sfida al Bentegodi, come tutti i match della 27^ giornata di Serie A sono stati rinviati in seguito alla tragica morte di Davide Astori.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:12:00 GMT)

Serie A - Iachini : «Sassuolo - togliti di dosso le paure» : SASSUOLO - "Quando spingi e non prendi ciò che meriti non sei proprio così felice. D obbiamo rimanere equilibrati e continuare a lavorare, perché la ruota tornerà a girare. Non guardiamo la classifica"...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Non guardiamo la classifica» : Sassuolo - Due sconfitte di fila, otto gare senza vittoria. È questo lo score negativo che ha risucchiato il Sassuolo nelle zone basse della classifica. La squadra di Iachini è attesa domani da un ...

Serie A Chievo - Maran : «Sassuolo importante scontro diretto» : VERONA - Il Chievo si è allenato nel pomeriggio in vista della sfida casalinga con il Sassuolo . Il tecnico Maran dovrà valutare le condizioni di diversi singoli, tra cui Giaccherini, Gamberini e ...

Serie A - Adjapong : «Il Sassuolo ha idee chiare - cuore e carattere» : Sassuolo - "Siamo una squadra in difficoltà, ma il campionato è talmente lungo che ancora possiamo toglierci delle soddisfazioni". Claud Adjapong parla già da leader in casa Sassuolo . Il difensore, ...

Serie A - variazione del programma delle gare Udinese-Sassuolo e Benevento-Cagliari : Serie A, variazione del programma – Cambio di programma per alcune partite valide per decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il Commissario Giovanni Malagò, preso atto della richiesta formulata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di posticipare la disputa della gara Benevento-Cagliari, in programma sabato 17 marzo 2018 alle ore 18.00, al fine di favorire l’adozione di adeguate misure di ordine pubblico ...

Video Gol Sassuolo-Lazio 0-3 : Highlightes e Tabellino Serie A 25-02-2018 : Risultato finale Sassuolo- Lazio 0-3: Cronaca e Video Gol Milinkovic (2), Immobile, 26^ giornata Serie A, 25 febbraio 2018 Altra vittoria per la Lazio di Simone Inzaghi che risponde all’Inter e mantiene la sua posizione in zona Champions con una buona prestazione a Reggio Emilia. Non è stata la solita squadra martellante ma questa volta abbastanza cinica da portare a casa un risultato netto. Il Sassuolo non ha potuto nulla, ha creato ...

Serie A Sassuolo - Iachini perdona Berardi : «Un contrasto normale» : REGGIO EMILIA - Il Sassuolo non segna più e la Lazio fa la voce grossa al Mapei Stadium. Beppe Iachini analizza la sconfitta: 'Siamo partiti bene contenendo la Lazio, poi ci sono stati due episodi ...

Serie A - troppa neve a Torino Rinviata Juventus-Atalanta Lazio batte Sassuolo ed è terza : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di non giocare. Gara Rinviata a data da destinarsi