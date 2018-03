Serie A Crotone | Capuano | «Spero in una Sampdoria non in giornata»

Serie A Crotone - frattura al piede per Budimir : Crotone - frattura al piede per Ante Budimir . Il Crotone ha infatti comunicato che il giocatore si è sottoposto ad esami strumentali, a seguito di un trauma a seguito di un contrasto di gioco ...

TORINO CROTONE RINVIATA/ La partita di Serie A non si gioca : campionato fermo per la morte di Astori : TORINO CROTONE RINVIATA: la morte di Davide Astori, una tragedia per tutto il calcio italiano, ferma il campionato. Da valutare la data del rinvio, notizia che al momento è secondaria(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:11:00 GMT)

Serie A - diretta Torino-Crotone : probabili formazioni - tempo reale dalle 15 e dove vederla in tv : TORINO - Il Torino di Walter Mazzarri vuole tornare a vincere dopo le sconfitte contro Juventus e Verona . Il tecnico granata si affida al 4-3-3 con Iago Falque , Belotti e Niang . Per il Crotone di ...

Serie A Crotone - Zenga : «Il Torino è una squadra letale» : Crotone - "La classifica? Sappiamo che durante un percorso si possono avere vantaggi differenti sulla salvezza. Ora abbiamo un punto. Così come quando sono arrivato: c'è da dire che siamo usciti da un ...

Serie A Crotone - Zenga : «Cordaz out? No problem - gioco io...» : Crotone - "Il problema non è della difesa: la squadra attacca e difende tutta insieme. Se guardiamo solo il bicchiere mezzo vuoto allora guardiamo solo i gol al passivo. Ma ci dimentichiamo che ogni ...

Serie A - Martella : «Crotone sfortunato. Con il Torino a testa alta» : CROTONE - Bruno Martella carica il Crotone a pochi giorni dalla trasferta contro il Torino: "All'andata segnai al Torino il mio primo gol in Serie A: fu un'emozione assurda. Peccato per il finale ...

Video/ Crotone Spal (2-3) : highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : Video Crotone Spal (2-3): highlights e gol della partita giocata allo Scida nella 26^ giornata della Serie A. Agli squali non basta la doppietta di Budimir. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:22:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : «Abbiamo regalato un gol» : Crotone - "Le responsabilità sono le mie. Mi sono affidato a chi aveva fatto benissimo le volte precedenti, ma non abbiamo trovato la fluidità giusta di gioco" . Il tecnico del Crotone , Walter Zenga ,...

Serie A 26esima giornata seconda sconfitta consecutiva del Crotone contro una buona Spal : Crotone 1 Spal 1 Marcatori: Antenucci 36°, Budimir 48°, Simic 49°, Budimir 85° Crotone (4-3-3): Cordaz, Sampirisi (Faraoni), Ceccherini, Capuano,

Serie A - 26° turno : Crotone-Spal 2-3 : 14.25 Spareggio salvezza tra quart'ultima e terz'ultima allo' Scida': vale doppio il gran colpo della Spal (2-3), che si porta a -1 dal Crotone.Giochi riaperti. Meret ferma il piatto di Ricci e si oppone a Nalini.Poi escono gli ospiti:miracolo Cordaz sul tentativo ravvicinato di Grassi,al 37' Antenucci raccoglie in area un assist di Lazzari e timbra di potenza.Ripresa.Meret devia sul palo il tiro di Barberis, il tap-in vincente è di Budimir ...

Serie A Spal - Semplici : «Con il Crotone bisogna dare il massimo» : FERRARA - "Il verdetto spetta al campo, ma è chiaro che tornare da Crotone con un risultato positivo sarebbe un tasselli importante verso il nostro traguardo. Sceglierò chi mi garantirà la miglior ...

Serie A - Zenga carica il Crotone : «In campo per vincere» : Crotone - Il ko con il Benevento non ha cambiato i piani di Walter Zenga . Il tecnico del Crotone carica la sua squadra prima della sfida con la Spal: 'In settimana abbiamo fatto sempre le stesse cose ...