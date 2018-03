Sergio Mattarella al bivio tra un incarico a 5 Stelle e un governo del Presidente

Luigi Di Maio pronto a rifiutare il mandato di Sergio Mattarella se non pieno : Vedere Bersani nel 2013, che di fatto pose fine alla sua carriera politica con quella disperata 'corte' ai 5 Stelle che poi lo mandarono in bianco. Per questo, secondo Verderami, se questo fosse il ...

Il consigliere Piero Bitetti scrive al presidente della Repubblica Sergio Mattarella : Ma la guida del governo deve essere riconosciuta alla prima forza politica d'Italia. So bene, illustre Signor presidente, che lei conosce perfettamente queste dinamiche e se mi sono comunque permesso ...

Sergio Mattarella - la rabbia contro Matteo Renzi per le dimissioni al rallentatore : C'è molta irritazione al Quirinale per le dimissioni al rallentatore di Matteo Renzi . Il segretario del Pd infatti prende tempo per impedire al presidente della Repubblica di lavorare per un governo ...

Silvio Berlusconi - il pizzino a Sergio Mattarella : 'L'incarico di governo deve andare al centrodestra' : Dopo il faccia a faccia con Matteo Salvini ad Arcore, Silvio Berlusconi tramite Forza Italia ha diffuso una sintetica nota. Nel testo si leggeva: 'Il presidente Berlusconi ha incontrato Matteo Salvini ...

Il Presidente Sergio Mattarella ha graziato Gastone Ovi : “Ringrazio il Presidente Sergio Mattarella. Mi ha concesso la grazia e mi ha regalato un pizzico di vita in più,

Matteo Renzi - il gelo con Sergio Mattarella : che brutta fine rischia di fare l'ex premier : I rapporti tra Matteo Renzi e Sergio Mattarella non sono mai stato così tesi. Da parte del segretario del Pd sino all'ultimo giorno di campagna elettorale non c'è stato un solo segnale contro il ...

Sergio Mattarella - i dieci motivi per cui il presidente della Repubblica non scioglierà le camere : Nonostante i dati dell'affluenza al voto siano alti, l'esito del voto secondo gli esperti produrrà un sostanziale pareggio tra i principali gruppi parlamentari. In condizioni normali, se nessuno di ...

Matteo Renzi - Sergio Mattarella - Paolo Gentiloni ai seggi : al via la sfilata dei big alle elezioni : È già iniziata la parata dei big, che si sono recati ai seggi a votare. Oltre all'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha votato a Firenze, scrivendo su Twitter e Facebook: "Ho votato nella mia Firenze. Buon voto a tutti, buona domenica. E viva la democrazia. #elezioni #4marzo", anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato alle urne, a Palermo. Voto nella capitale per il premier Paolo ...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : vuole dare il mandato da premier incaricato a Dario Franceschini : Inizia a farsi largo un'ipotesi su chi potrebbe essere il premier indicato da Sergio Mattarella dopo il voto del 4 marzo, che come è noto probabilmente non consegnerà alcuna maggioranza netta. La voce ...

Sergio Mattarella - il piano per l'incarico di governo se non vince nessuno : Sergio Mattarella ad aprile, un mese dopo il voto, condurrà le consultazioni per la formazione del nuovo governo . Prima del voto non vuole nemmeno immaginare soluzioni. Vuole partire dal risultato ...

Luigi Di Maio - spedita la lista dei ministri via email a Sergio Mattarella : al Quirinale non la aprono : Ci sono 17 nomi, più il suo, nella lista inviata da Luigi Di Maio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella via email. Il grillino si è letteralmente inventato una procedura del tutto assente ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Sergio Mattarella : “Siete l’orgoglio dell’Italia. Un grazie anche a nome degli italiani” : L’Italia ha raggiunto il suo obiettivo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il presidente del CONI Giovanni Malagò aveva indicato le 10 medaglie come un bottino soddisfacente e alla portata della spedizione azzurra e questa cifra è stata raggiunta nella giornata di oggi con il bronzo della portabandiera Arianna Fontana. Il risultato non ha lasciato indifferente nemmeno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ...

Sergio Mattarella - il colpo di mano dopo le elezioni : incarico non al primo partito ma a chi ha più possibilità di governare : Al Quirinale, si dice, 'si respira aria tranquilla'. Ma come? Siamo a 10 giorni dalle elezioni che possono gettare l'Italia nell'ingovernabilità e il presidente Sergio Mattarella non si preoccupa? Al ...

Sergio Mattarella alla visita alla comunità di Sant'Egidio : 'L'Italia ritrovi lo stare insieme' : Questo consente speranza nel mondo: non c'e' separazione nel rimedio alla poverta' e ai diritti alla liberta': o tutti o nessuno. Questa e' la dimensione importante'. 'Ci sono poveri ha anche ...