Sergio Marchionne - Ridurremo la dipendenza dal diesel Ma per l' elettrico c' è tempo

: Sergio Marchionne - Ridurremo la dipendenza dal diesel. Ma per l'elettrico c'è… - thexeon : Sergio Marchionne - Ridurremo la dipendenza dal diesel. Ma per l'elettrico c'è… - rossa008 : RT @fabelef: 'Il futuro non è adesso'. (Sergio Marchionne) - fabelef : 'Il futuro non è adesso'. (Sergio Marchionne) -

(Di martedì 6 marzo 2018) Se non abbiamo capito che lamministrazione Trump sta provando a correggere delle ingiustizie subite negli ultimi anni dagli Usa, non inquadriamo la questione dei dazi. Io non sono daccordo con questa politica, ma dobbiamo essere cauti e mantenere la mente fredda per dare il giudizio sulla questione. Cosìallincontro con la stampa internazionale al Salone di Ginevra. Avevamo dei potenziali investimenti in Canada e Messico, e labolizione del Nafta potrebbe cambiare le carte in tavola, chiaramente. Ma non voglio entrare in nessuna guerra psicologica: leventuale imposizione di dazi sullacciaio crediamo di poterla assorbire nellarco del 2018, ha aggiunto lad. In ogni caso, non sono né pessimista né allarmista come altri: dobbiamo stare calmi e lavorare con lamministrazione Usa.C'èper l'. Sullagenda, naturalmente, cè anche la transizione tra ile ...