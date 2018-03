Senegalese ucciso a Firenze | immigrati contro teoria del folle

Senegalese ucciso a Firenze - presidio e proteste contro razzismo. FOTO : Senegalese ucciso a Firenze, presidio e proteste contro razzismo. FOTO Sono circa 300, in gran parte connazionali dell'uomo ucciso a colpi di pistola sul ponte Vespucci del capoluogo toscano, le persone che si sono radunate per manifestare contro l'omicidio. Tensione per la presenza del sindaco Nardella, contestato con insulti e ...

Firenze - Senegalese ucciso : la figlia adottiva aveva perso il padre naturale nello stesso modo : Firenze, senegalese ucciso: la figlia adottiva aveva perso il padre naturale nello stesso modo Oggi alle 15 nuovo presidio della comunità senegalese sul ponte Vespucci, luogo dove è avvenuto l’omicidio Continua a leggere L'articolo Firenze, senegalese ucciso: la figlia adottiva aveva perso il padre naturale nello stesso modo è su NewsGo.

