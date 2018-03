“Sembrava un gioco | si è rovinato la vita” Il dramma a 19 anni | giovane | sportivo e in

caffeinamagazine

(Di martedì 6 marzo 2018) Un ragazzoe votato completamente al mondo dello sport, la sua grande passione, che praticava con dedizione ogni volta che ne aveva occasione. E che si è visto la vita travolta, distrutta, a causa di un episodio che sembrava lì per lì soltanto una sciocchezza, un, che ha finito invece per provocare delle ripercussioni gravissime. Una storia terribile quella raccontata dal Sun e che ha per protagonista un ragazzo di soli 19di nome Sam Ballard, giocatore di rugby con il sogno nel cassetto di diventare un atleta professionista. Mentre si trovava a una festa con gli amici, il ragazzo aveva fatto una scommessa con alcuni dei presenti: mangiare una lumaca che si trovava in giardino in cambio di qualche sterlina. Una promessa alla quale aveva poi tenuto fede, ingoiando l’animale tra le risate di tutti. Poco dopo, però, Sam ha iniziato a sentirsi poco bene. ...