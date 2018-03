Scudetto | la Juventus si sente ancora ' lepre' e aspetta la resa dei conti

Volata Scudetto in 11 tappe : Juventus-Napoli il 22 aprile : 1 di 12 Successiva TORINO - Le prodezze di Dybala e Dzeko sabato sconvolgono la corsa scudetto perche' la Juve, ora a -1 dal Napoli, ha la possibilita' di guadagnare la posizione di vetta del ...

Juventus-Dybala, sarà il gol scudetto? Il Napoli crolla, Sarri firma la resa: "Juve di un altro pianeta…" Juventus-Dybala- Un gol che potrebbe riscrivere la storia del campionato. Dybala gela l'Olimpico al minuto 93′. Un gol di pregevole fattura. Un gol da fenomeno. Finta, dribbling sullo ...

Sarri si arrende : "La lotta Scudetto riguarda solo la Juventus" : Sarri , ai microfoni di Premium Sport, al termine del match ha commentato comunque positivamente la prova dei suoi fermati in più di una circostanza da un fantastico Alisson: 'È stata una partita che ...

Sarri si arrende : La lotta Scudetto riguarda solo la Juventus : Il Napoli di Maurizio Sarri è caduto malamente in casa contro la Roma di Eusebio Di Francesco in una sfida decisiva per le sorti Scudetto. Eppure gli azzurri erano passati subito in vantaggio con il gol di Insigne ma si sono fatti rimontare, nel primo tempo, dalle reti di Under e Dzeko, mentre nella ripresa sono affondati sotto i colpi ancora di Dzeko e di Perotti. La rete di Mertens al 93' ha solo reso meno amaro il risultato finale.Di ...

Napoli - Sarri : 'La lotta Scudetto riguarda solo la Juventus' : 'È stata una partita che vorrei rivedere perché dal campo ho visto tanti aspetti positivi. Abbiamo fatto 27 tiri in porta e creato 11 palle gol. Resta da capire perché la Roma è riuscita ad andare in ...

Juventus - Dybala : 'Scudetto? Sarà lotta con il Napoli fino alla fine' : ' È stata la prima gara dopo il mio infortunio e per fortuna ho fatto questo gol che ha aiutato la squadra - ha detto l'argentino a Premium Sport -. Vogliamo vincere tutto, ora dobbiamo pensare alla ...

Juventus - ci pensa Dybala a far godere i bianconeri : 1-0 al 93' contro la Lazio - è gol Scudetto : Finisce 1-0 per la Juventus la sfida nell'anticipo pomeridiano contro la Lazio. Al 93' è Dybala a sbloccare il risultato regalando ai bianconeri tre punti pesantissimi in chiave scudetto.

Lazio-Juventus - diretta tv e streaming : delicata sfida Scudetto per i bianconeri : La partita via streaming, attraverso le applicazioni Skygo e Premium Play . Lazio-Juventus, Inzaghi ha già sorpreso due volte Allegri Una vittoria ad agosto in Supercoppa Italiana poi ribadita ad ...

Juventus - la vittoria della Scudetto può clamorosamente allontanarsi : La Juventus è reduce dalla vittoria nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per la finale, affronterà il Milan dopo che i rossoneri hanno avuto la meglio sulla Lazio al termine di una partita tiratissima ed ai calci di rigore. Adesso si avvicina il weekend di campionato, una giornata clamorosa e che può segnare il campionato. Big match da brividi già dal sabato, alle 18 ...

Scudetto - Del Piero sincero : 'Il Napoli gioca bene davvero - ma la Juventus resta favorita' : L'ex attaccante della Juventus e dell' Italia ha infatti replicato con eleganza e diplomazia al dubbio amletico che avvolge il mondo del calcio in questi giorni, senza nascondere però l'evidenza ...

Totti sullo Scudetto/ "Spero vinca il Napoli e non la Juventus. Monchi da Pallotta - ma non per Di Francesco" : Totti sullo Scudetto, il dirigente della Roma ammette di tifare Napoli nella corsa a due contro la Juventus perché altrimenti le cose diventerebbero troppo monotone.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Serie A Cagliari - Giulini : «Difficile opporsi al Napoli. Scudetto? Juventus in pole» : Cagliari - Tommaso Giulini , il presidente del Cagliari , ha commentato la pesante sconfitta contro il Napoli sulle frequenze di Radio Radio: "Ci si sente un po' bastonati e non si vede l'ora di ...

Juventus e Napoli - ecco la quota Scudetto e i record di Sarri e Allegri : Verso i 100 punti per conquistare il tricolore. Il paragone con la stagione da primato di Conte , 102, e le proiezioni del campionato

Juventus, Buffon:"Ancora in Nazionale per riconoscenza. Ecco cosa abbiamo sbagliato a Cardiff. Scudetto? Difficile con questo… Juventus, Buffon- Gigi Buffon intervistato in esclusiva a "Tiki Taka" ha parlato del suo imminente futuro e del suo ritorno in Nazionale, spiegando la sua scelta e il motivo ...