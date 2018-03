Terremoto - Scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena - : Il sisma, con epicentro a Santa Sofia, nella serata del 5 marzo è stato avvertito in tutto il Forlivese ma anche a Firenze, sull'altro lato versante degli Appennini. I vigili del fuoco non hanno ...

Scossa di magnitudo 3.9 in Romagna : ANSA, - ROMA, 5 MAR - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita alle 22.50 in provincia di Forlì Cesena. La Scossa di terremoto è stata registrata dalla sala sismica dell'Istituto ...

Scossa di terremoto magnitudo 3.9 in provincia di Forlì Cesena : La terra ha tremato. Una Scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita in provincia di Forlì Cesena. Il terremoto è

Terremoto nello stretto di Messina - poco fa Scossa di magnitudo 3.0 : scossa di Terremoto nello stretto di Messina, localizzata dalla Sala Sismica dell'Ingv di Roma. Un evento sismico con coordinate geografiche , lat, lon, 37.84, 15.5 ad una profondità di 5 km, nella ...

Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 in provincia di Udine : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv questa mattina alle 9.16 in provincia di Udine. L'epicentro a una profondità di due chilometri, nella zona di Forni...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia - : La terra torna a tremare in Emilia Romagna: il sisma è stato avvertito a 4 chilometri da Castelnovo ne' Monti. LA MAPPA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Terremoto in Messico - un'altra Scossa di magnitudo 6.0 | : Il sisma è stato avvertito nello Stato di Oaxaca, nel sud del Paese. Ancora da verificare eventuali vittime o danni a persone e cose. Nella stessa zona sabato 17 febbraio i sismografi hanno registrato ...

Terremoto questa mattina sulle alture di Fréjus - Scossa di magnitudo 3 - 2 avvertita anche nella nostra zona : scossa di Terremoto questa mattina alle 5.47 nel Sud della Francia, sulle alture di Frejus. Il sisma, di magnitudo 3.2, è stato avvertito lievemente anche nella nostra zona. L'epicentro si trova alle ...

Scossa di magnitudo 3.4 davanti alle Eolie : Una Scossa di terremoto si è verificata intorno alle 2.13 di questa notte davanti alle Isole Eolie . Il sisma, di magnitudo 3.4, è stato rilevato dall'Ingv.

Messico - Scossa di magnitudo 7.2 : epicentro nel sudovest del Paese - Precipita elicottero soccorsi - 13 morti : Secondo quanto riportano i media locali, la scossa sarebbe durata oltre un minuto e sarebbe stata avvertita anche in Guatemala. La popolazione si è riversata per le strade temendo crolli Una seconda ...