Scontro sui dazi | a Bruxelles è pronto un piano ' anti-Trump'

Sui social è Scontro tra Ermal Meta Noemi e Cattalan : Sui vari social è scoppiata una lite tra Noemi ed Ermal Meta e il presentatore Alessandro Cattalan. Il tutto è successo in occasione di un’ospitata della cantante Noemi negli studi di “E poi c’è Cattelan”, il programma di Alessandro Cattelan in onda su “Sky”. A chiamare la polemica il conduttore stesso, che ha provocato l’artista. “Dovete sapere ha esordito: Che io e Noemi avevamo un progetto. Io le avevo proposto una canzone per Sanremo, un ...

Nicole Vergani/ Amici 17 - lacrime e Scontro con Rudy Zerbi : "Sui social non sei timida - ci prendi in giro?" : Rudy Zerbi affronta Nicole Vergani rea di parlare di timidezza e insicurezza ma solo sul palco visto che sui social sembra una modella. Si parlerà nella diretta di Amici 17 del duro scontro?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Giorgia Meloni vs Monica Guerritore/ Otto e Mezzo - video Scontro sui migranti : il sostegno degli elettori : Giorgia Meloni vs Monica Guerritore: video, la leader di Fratelli d'Italia e l'attrice romana hanno avuto un confronto acceso durante una puntata di Otto e Mezzo sui migranti(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:56:00 GMT)

Divorzio Berlusconi-Lario - Scontro sui 43 milioni da restituire : ‘Le ho detto che non mi doveva niente’. ‘Mai ricevuta offerta’ : “O mente o i suoi avvocati non le hanno riferito quello che i miei avvocati le hanno proposto”. “Non è vero che mi ha detto di essere disponibile a rinunciare alla restituzione degli assegni che mi ha versato nel corso del Divorzio. Non ho mai ricevuto questa offerta”. E’ di nuovo scontro tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario sulla questione dell’assegno divorzile. E in particolare sui 43 milioni che secondo ...

Scontro Boldrini-Salvini sui migranti. 'Per lui sono galline dalle uova d'oro'. La replica : 'Sei una incapace' : Un aspro condronto a Otto e Mezzo su La7 tra il presidente della Camera, Laura Boldrini, e il segretario della Lega, Matteo Salvini. Temi prioritari, migranti e business flussi migratori 'Se non ci ...

Scontro Boldrini-Salvini sui migranti. "Per lui sono galline dalle uova d'oro". La replica : "Sei una incapace" : Un aspro condronto a Otto e Mezzo su La7 tra il presidente della Camera, Laura Boldrini, e il segretario della Lega, Matteo Salvini. Temi prioritari, migranti e business flussi migratori ...

Forlì - Scontro giudice-insegnanti al processo per la ragazza suicida : Forlì, scontro giudice-insegnanti al processo per la ragazza suicida Il presidente della Corte ai docenti: “Da voi ci si aspetta di più, non vi siete accorti di niente”. I professori replicano con una lettera Continua a leggere L'articolo Forlì, scontro giudice-insegnanti al processo per la ragazza suicida sembra essere il primo su NewsGo.

Gregorio De Falco (M5S) allo Scontro con il sindaco del Giglio sui danni della Concordia : Solo 20 giorni fa si erano ritrovati al Giglio per le celebrazioni del sesto anniversario della tragedia della Concordia. Oggi tra il comandante Gregorio De Falco, candidato M5S al Senato nel collegio di cui fa parte anche l'isola e il sindaco del Giglio Sergio Ortelli, sono volati 'stracci'. Al centro del botta e risposta il vincolo di segretezza legato al transazione tra Costa Crociere e il Comune gigliese per il risarcimento dei danni subiti ...

Gesuiti contro "l'opzione Benedetto". Ecco lo Scontro dottrinale : 'Se dobbiamo essere per il mondo secondo la volontà di Cristo - ha sottolineato l'intellettuale americano in un'intervista a Tempi - dobbiamo allontanarci dal mondo per approfondire la preghiera, la ...

Brexit - è di nuovo Scontro sui diritti dei cittadini : Teleborsa, - I diritti dei cittadini europei residenti in Gran Bretagna tornano ad essere motivo di scontro tra Londra e Bruxelles. Parlando ai giornalisti in occasione del viaggio in Cina, la Premier ...

Brexit - è di nuovo Scontro sui diritti dei cittadini : I diritti dei cittadini europei residenti in Gran Bretagna tornano ad essere motivo di scontro tra Londra e Bruxelles. Parlando ai giornalisti in occasione del viaggio in Cina, la Premier inglese ...

Brexit - May ora è pronta allo Scontro sui diritti dei cittadini europei : Theresa May è pronta allo scontro con Bruxelles sui diritti dei cittadini europei dopo Brexit. La premier britannica ha dichiarato che chi arriva in Gran Bretagna da Paesi Ue nel periodo di ...

Liste Pd - caos sui nomi : Scontro con la minoranza e direzione rinviata 3 volte. Slitta presentazione Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. È caos dentro il Pd tanto che la direzione che deve dare il via libera alle Liste è stata rinviata tre volte: prima alle 16, poi alle 20 e infine è stata convocata ufficialmente per le 22.30. Non solo. Sintomo evidente dell’incertezza è anche lo Slittamento della ...

Centrodestra - nuovo Scontro Salvini-Berlusconi : questa volta sui dazi di Trump : ROMA - Che l'alleanza fra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sia precaria su molti punti del programma è cosa ormai evidente. E a conferma delle divisioni, soprattutto in merito al rapporto con l'...