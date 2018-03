Scontro Conte-Hazard | il calciatore furioso ha una richiesta da fare al Chelsea

calcioweb.eu

(Di martedì 6 marzo 2018) Traedil feeling è sparito. Il tecnico delha cambiato alcune idee tattiche schierando ultimamente il belga da prima punta, senza grandi risultati. Dopo l’ottimo impatto della scorsa annata, quest’annonon sta rendendo particolarmente bene ed ilha addebitato parte delle colpe al tecnico. Sopratutto dopo la gara contro il City ha tuonato senza mezzi termini- “E’ la classica partita in cui lasci il campo e hai l’impressione di aver corso molto senza però aver giocato a calcio. E’ un peccato. Avremmo potuto giocare per altre 3 ore e comunque non avrei toccato un pallone. Negli ultimi 15′ è andata certamente meglio, ma dovremmo provare acosì per molto più tempo. C’è anche da dire che contro Otamendi e Laporte non è certo facile vincere dei duelli. Non abbiamo espresso le nostre qualità: con Giroud e Morata sarebbe stato più facile ...