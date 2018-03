Scontri ultras Vicenza-Padova | le immagini della guerriglia

Scontri durante Vicenza-Padova - perquisizioni a decine di ultras - : Colpiti i gruppi organizzati padovani: oltre che per aver provocato i disordini prima del match, i tifosi sono accusati di comportamenti "fascisti" in occasione della Giornata della Memoria

Raciti - semilibertà all'ultras condannato/ Micale undici anni fa uccise l'ispettore negli Scontri al Massimino : Raciti , semilibertà all'ultras condannato , Micale undici anni fa uccise l'ispettore negli scontri al Massimino . L’omicida può uscire al mattino e rientrare in carcere per dormire(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:54:00 GMT)

Napoli - Scontri tra ultras e polizia : 15.49 scontri tra tifosi del Napoli e le forze dell'ordine, vicino alla stazione Centrale di Napoli, dove erano in arrivo i sostenitori del Verona, Gli ultras napoletani armati di mazze, pietre e petardi, erano diretti alla stazione per "accogliere" non con le migliori intenzioni la tifoseria, ma prima di arrivarci sono entrati in contatto con la polizia. Ne sono nati scontri, durante i quali alcuni agenti sono rimasti feriti. La ...