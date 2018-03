Sciopero generale giovedì all' Asl Novara

Lo Sciopero generale di giovedì 8 marzo : Durerà 24 ore e potrebbe causare disagi al trasporto pubblico locale e nazionale: le cose da sapere The post Lo sciopero generale di giovedì 8 marzo appeared first on Il Post.

Sciopero generale 8 marzo 2018 : orari dei disagi : Cresce l'attesa per lo Sciopero generale dell'8 marzo 2018, quando migliaia di lavoratori incroceranno le braccia. A seguire gli orari dei disagi per treni, mezzi pubblici e aerei. A fermarsi per un'intera giornata di lavoro saranno anche gli insegnanti, i quali qualche giorno prima saranno protagonisti tra l'altro dello Sciopero della scuola del 23 febbraio. Per la data dell'8 marzo, l'Italia dovrebbe già conoscere il futuro governo. Infatti, ...

Scuola : rialziamo la testa. No al miserabile contratto - Sciopero generale il 23 febbraio : ... alla magistratura, all'esercito ed alla polizia, , da 35 hanno corroso gli stipendi perché impongono 'aumenti' adeguati al calcolo sull'inflazione 'programmata' che fa il Ministro dell'Economia pro-...

Cobas : il 23 febbraio Sciopero generale della scuola : Roma, 29 gen. (askanews) I Cobas hanno convocato uno sciopero generale di tutto il personale della scuola per l'intera giornata del prossimo 23 febbraio. In una nota Piero Bernocchi, portavoce ...

L'unicobas COMUNICATO STAMPA 29.1.2018 NO AL CONTRATTO DELLA MISERIA: sciopero PER LA DIGNITÀ DELLA Scuola IL 23 FEBBRAIO. In 12 anni (perché a causa della triennalizzazione della parte economica non sono 10) di blocco contrattuale, […] L'articolo L'Unicobas CIB Scuola & Università ...

Sciopero generale della scuola : i motivi e le conseguenze : Le organizzazioni sindacali, Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams hanno chiesto " una soluzione politica in grado di ricomporre i diritti di tutti ", consentendo tra l'...