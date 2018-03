Sci di fondo | Coppa del Mondo 2018 Drammen Sprint a tecnica classica | Pellegrino vuole

Sci di fondo - Coppa del Mondo Drammen 2018 : programma - orari e tv : ... Mercoledì 7 marzo Coppa del Mondo sci di fondo Sprint tc a Drammen , Nor, ore 13.00 Qualifiche ore 15.30 Fasi finali diretta tv su Eurosport 1 diretta streaming su Eurosport Player

Sci di fondo - Coppa del Mondo Drammen 2018 : programma - orari e tv : Dopo la tappa finlandese tocca alla Norvegia ospitare la Coppa del Modo di sci di fondo: a Drammen, mercoledì 7 marzo, è in programma una sprint in tecnica classica, la stessa gara che ha visto conquistare l’argento a PyeongChang al nostro Federico Pellegrino dietro al norvegese Johannes Klaebo. Mercoledì alle ore 13.00 sono in programma le qualifiche femminili e maschili, sul tracciato lungo 1.3 km, mentre poi, a partire dalle 15.30 ci ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : nella 15 km tc si impone il kazako Alexey Poltoranin. Undicesimo Francesco De Fabiani : Si chiude la tappa di Lahti, in Finlandia, per la Coppa del Mondo di sci di fondo: nella 15 km tc maschile con partenze ad intervalli si impone il kazako Alexey Poltoranin, che completa il tracciato in 33’11″9, e precede il russo Alexander Bolshunov di 9″1 ed il finlandese Iivo Niskanen di 20″9. Francesco De Fabiani, Undicesimo a 1’14″5 è il migliore degli italiani, di poco davanti a Giandomenico Salvadori, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : nella 15 km tc maschile si impone il kazako Alexey Poltoranin. Undicesimo Francesco De Fabiani : Si chiude la tappa di Lahti, in Finlandia, per la Coppa del Mondo di sci di fondo: nella 15 km tc maschile con partenze ad intervalli si impone il kazako Alexey Poltoranin, che completa il tracciato in 33’11″9, e precede il russo Alexander Bolshunov di 9″1 ed il finlandese Iivo Niskanen di 20″9. Francesco De Fabiani, Undicesimo a 1’14″5 è il migliore degli italiani, di poco davanti a Giandomenico Salvadori, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : Krista Parmakoski domina la 10km in tecnica classica davanti al proprio pubblico davanti a Nepryaeva e Bjoergen : Krista Parmakoski è profeta in patria e domina la 10km in tecnica classica di Lahti, valevole per la Coppa del Mondo 2018. La finlandese, infatti, non ha lasciato scampo alle avversarie gestendo in maniera impeccabile il suo sforzo, dall’inizio alla fine. L’unica a tenerle testa, se così si può dire, è stata la russa Natalia Nepryaeva che si è classificata al secondo posto con un ritardo di 20.9 secondi grazia ad una seconda parte di ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino LEGGENDARIO : il più vincente della storia nelle sprint skating! Campione del Mondo sbalorditivo : Federico Pellegrino è letteralmente entrato nella leggenda dello sci di fondo, non soltanto italiano ma mondiale. Il valdostano oggi ha infatti conquistato la sua undicesima vittoria individuale in Coppa del Mondo: tutte in sprint, 10 in tecnica libera e una in tecnica classica. Il Campione del Mondo in carica è così diventato il primo atleta capace di toccare la doppia cifra di successi in skating staccando un mostro sacro come il norvegese Tor ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 – Federico Pellegrino : “Sono il più vincente di sempre nelle sprint skating - che gioia a Lathi” : Federico Pellegrino è stato semplicemente maestoso a Lathi e ha conquistato l’undicesima vittoria in Coppa del Mondo. L’azzurro si è imposto nella sprint a tecnica libera sul tracciato finlandese che lo scorso anno gli portò in dote l’oro iridato. Il valdostano è diventato il fondista più vincente di tutti i tempi nelle sprint skating e ha così dichiarato ai microfoni della Fisi: “Sono tornato sulle nevi dove sono ...

Sci di fondo - cdm uomini : Pellegrino vince la sprint skating a Lahti : Sulla stessa pista dell'oro iridato 2017, dunque Pellegrino si ripete e celebra nel migliore dei modi il ritorno nella Coppa del mondo sprint, dopo l'argento olimpico a tecnica classica. Una gran ...

Sci di fondo - cdm uomini : Pellegrino vince la sprint skating a Lahti : Sulla stessa pista dell'oro iridato 2017, dunque Pellegrino si ripete e celebra nel migliore dei modi il ritorno nella Coppa del mondo sprint, dopo l'argento olimpico a tecnica classica. Una gran ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : Federico Pellegrino asfalta tutti a Lahti! La vittoria di rabbia del campione iridato : La pista di Lahti è ormai la seconda casa di Federico Pellegrino. Un anno fa, infatti, il fuoriclasse nato ad Aosta vinse proprio nella cittadina finlandese l’oro ai Mondiali di sci di fondo, mentre oggi ha saputo ripetersi nella prova sprint a tecnica libera valevole per la Coppa del Mondo 2018. L’azzurro non ha letteralmente lasciato scampo agli avversari, precedendo, con buon margine, il russo Gleb Retivikh ed i norvegesi Johannes ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : Federico Pellegrino asfalta tutti a Lahti! La vittoria di rabbia del campione iridato : La pista di Lahti è ormai la seconda casa di Federico Pellegrino. Un anno fa, infatti, il fuoriclasse nato ad Aosta vinse proprio nella cittadina finlandese l’oro ai Mondiali di sci di fondo, mentre oggi ha saputo ripetersi nella prova sprint valevole per la Coppa del Mondo 2018. Pellegrino (al decimo successo nella specialità, undicesimo totale) non ha letteralmente lasciato scampo agli avversari, precedendo, con buon margine, il russo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : Johannes Klaebo e Hanna Falk dominano le qualificazioni alla sprint - bene Pellegrino e gli italiani : Sono la svedese Hanna Falk ed il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo ad aggiudicarsi le qualificazioni della prova sprint di Lahti, valevole per la Coppe del Mondo di sci di fondo 2018. Per i nostri colori si qualificano Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Maicol Rastelli tra gli uomini e Greta Laurent tra le donne. Il dominatore della stagione ha vinto anche sugli 1,6 chilometri di qualificazione, chiudendo con il tempo di 2:59.06, ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “I risultati di PyeongChang rispecchiano quelli della stagione : abbiamo fatto molta fatica” : Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 la Coppa del Mondo di sci di fondo riparte e fa tappa a Lahti. Una pista che evoca dolci ricordi a Federico Pellegrino che un anno fa, sulle nevi finlandesi, si laureò campione del mondo nella gara sprint a tecnica libera. “Farà un certo effetto. Ma sarà diverso rispetto al 2017: ritroverò il russo Ustiugov e gli altri avversari che hanno saltato l’Olimpiade e preparato al meglio gli ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Lahti. Federico Pellegrino contro tutti nella sprint a un anno dall’oro mondiale : Federico Pellegrino torna sul luogo del trionfo a un anno dal’oro mondiale nella sprint a tecnica libera. E lo fa a tre settimane dall’argento olimpico di PyeongChang che ha chiuso il cerchio facendolo salire sull’unico podio che ancora gli mancava in carriera. Pellegrino è tornato dalla Corea con la grande soddisfazione della medaglia olimpica ma anche con il cruccio del mancato podio nella Team sprint ed è uscito dalle ...