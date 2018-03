Sci alpino | Finali Coppa del Mondo Are 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2018 : i qualificati dell’Italia. Sofia Goggia ad Are per vincere la Coppa di discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino volge al termine. Manca un solo weekend di gara prima delle Finali di Are, dal 14 al 18 marzo. All’ultima settimana di gare sulle nevi svedesi possono partecipare i primi 25 più il campione del Mondo juniores di ogni specialità, oltre agli atleti che hanno più di 500 punti in classifica generale. Le gare dell’ultimo weekend hanno dunque già promosso diversi atleti dell’Italia. Per quanto ...

Sci alpino : oro per Federica Brignone nella combinata di Crans Montana : Trionfo per Federica Brignone nella combinata di sci alpino a Crans Montana in Coppa del Mondo . L'azzurra ha conquistato l'oro grazie alla manche di slalom nella quale ha fatto registrare il terzo tempo parziale che le ha permesso di recuperare quattro posizioni rispetto al superG. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : sette i convocati azzurri per la discesa e il supergigante di Kvitfjell : Gli uomini jet a Kvitfjell per una discesa e un supergigante. Fill difende il titolo vinto l'anno scorso, gli azzurri in gara Sono sette i convocati per il doppio appuntamento con la Coppa del Mondo maschile sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, dove sabato 10 marzo si correrà una discesa alle ore 11.00 e domenica 11 marzo un supergigante alle ore 10.30. Si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Werner Heel si piazza terzo nella discesa di Kvitfjell e vola in testa alla classifica di specialità! : Buone notizie dall’Italia maschile dello sci alpino. nella discesa di Coppa Europa di Kvitfjell è arrivato il 14esimo podio stagionale per gli uomini. Ad ottenerlo è stato Werner Heel, che si è classificato terzo. È stata una battaglia sul filo dei centesimi perché il 35enne azzurro ha sfiorato la vittoria, distante solo 5 centesimi dal miglior tempo del norvegese Adrian Smiseth Sejersted. Al secondo posto si è piazzato invece lo ...

Toscana - Soccorso alpino : sconsigliati i percorsi Scialpinistici o escursioni con ciaspole in tutto l’appennino : Le recenti nevicate, il rialzo delle temperature e l’appesantimento della neve stanno profondamente trasformando le condizioni della montagna. Nelle ultime ore, spiega il Soccorso alpino speleologico toscano (Sast), “si segnala una generale criticità soprattutto in Appennino, dove si sono verificati distacchi nella zona del Monte Cusna e del Cerreto. La presenza di accumuli nevosi e cornici rende molto pericolosa qualsiasi tipo di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Federica Brignone tra le grandi azzurre della storia. Azzurri in crisi nelle discipline tecniche : La vittoria nella combinata di Crans Montana proietta Federica Brignone tra le più grandi dello sci alpino azzurro. La milanese ha toccato quota otto trionfi in Coppa del Mondo, agganciando Karen Putzer sul terzo gradino del podio di una classifica che vede in testa Deborah Compagnoni (16) davanti ad Isolde Kostner (15). Una vittoria che ha sancito definitivamente le qualità da polivalente di Brignone, che se non fosse stato per i problemi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kvitfjell 2018 : programma - orari e tv : Entrambe le gare saranno trasmesse in tv su Rai Sport + HD ed Eurosport HD e in streaming su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del weekend di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Ofterschwang 2018 : programma - orari e tv : Entrambe le gare saranno trasmesse in tv su Rai Sport + HD ed Eurosport HD e in streaming su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del weekend di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kvitfjell 2018 : programma - orari e tv : Weekend dedicato alla velocità a Kvitfjell, in Norvegia, per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, l’ultimo prima delle Finali di Are. Dopo i Giochi Olimpici, si torna in pista perché sono ancora da assegnare le due Coppe di specialità. In discesa è un duello a due tra Beat Feuz e Aksel Lund Svindal: lo svizzero ha vinto due delle ultime tre prove, ma a PyeongChang ha trionfato il norvegese. Discorso più aperto in superG, dove comanda ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Ofterschwang 2018 : programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa in Germania ad Ofterschwang per una due giorni dedicata completamente alle discipline tecniche. Si comincia venerdì con il gigante e sabato spazio allo slalom. Grandissima battaglia in gigante con Rebensburg, Worley e Shiffrin che si contendono la coppetta di specialità, mentre tra i pali stretti l’americana vuole chiudere i conti con una gara d’anticipo. Inoltre Shiffrin in ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018 : la graduatoria dopo Crans Montana. Wendy Holdener vince la Coppetta di combinata : Wendy Holdener si è aggiudicata la Coppa del Mondo di combinata. La svizzera ha chiuso quarta la gara di Crans Montana, raggiungendo la vittoria della Coppetta, dal momento che si trattava dell’ultima prova della stagione in questa specialità. Con il quarto posto odierno, poi, la 24enne ha consolidato il secondo posto nella Classifica generale, sempre comandata dall’americana Mikaela Shiffrin, che nel prossimo weekend potrebbe ...

Sci alpino - Federica Brignone la terza italiana più vincente di sempre! Otto trionfi in Coppa del Mondo : Federica Brignone è diventata la terza sciatrice italiana più vincente nella Coppa del Mondo. La nativa di Milano, infatti, ha toccato quota Otto trionfi nel massimo circuito itinerante e ha così agganciato Karen Putzer sul terzo gradino del podio. La 27enne insegue da lontano mostri sacri come Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15): 4 affermazioni in gigante, 2 in SuperG e 2 in combinata dopo l’affermazione odierna ottenuta a Crans ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Federica Brignone : “In slalom senza fare calcoli e ho vinto - Crans Montana mi porta fortuna” : Federica Brignone ha vinto la combinata di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’azzurra ha così conquistato l’ottavo successo della carriera nel massimo circuito e ha festeggiato una volta giunta al traguardo. Queste le dichiarazioni che la nativa di Milano ha rilasciato ai microfoni della Fisi: “Era uno slalom difficile perché la neve si era scaldata e c’era qualche buco, ma io ce ...

Sci alpino - Federica Brignone IN TRIONFO! Vittoria in combinata alpina a Crans Montana. Wendy Holdener vince la Coppa di specialità : Federica Brignone in trionfo a Crans Montana. Come un anno fa, l’azzurra ha vinto la combinata alpina disputata sulle nevi svizzere. Una Vittoria giunta al termine di una manche di slalom magistrale per conduzione tattica, con cui ha gestito il vantaggio rispetto a chi ancora doveva scendere ma soprattutto contenuto il distacco dalle specialiste già arrivate al traguardo. Quinta dopo il superG, Federica partiva con sei decimi sulla ...