Samp : Torreira e Ramirez in nazionale : ANSA, - GENOVA, 6 MAR - Lucas Torreira e Gaston Ramírez festeggiano la convocazione nella nazionale dell'Uruguay per la China Cup. I due giocatori della Samp saranno a disposizione del ct Oscar ...

Torreira finalmente in Nazionale - ma c’è un problema che “spaventa” la Sampdoria : Torreira finalmente è stato preso in considerazione dalla sua Nazionale. Il tecnico dell’Uruguay Tabarez ha infatti deciso di convocare il calciatore per le prossime gare dei sudamericani, dopo una cecità incredibile durata per diversi mesi. “Mi stanno arrivando un sacco di messaggi e chiamate dagli amici, tutta Fray Bentos, è incredibile, è una città appassionata di calcio, sono grato a tutti loro, tutti loro fanno parte di questo ...

Torreira : 'Futuro? Milano mi piace - ma per ora penso solo alla Samp. Il Milan? E' un grande club...' : Premiato dallo Sport Club 1966 Sampdoria, il centrocampista Lucas Torreira ha parlato a margine della premiazione come miglior calciatore della Sampdoria: CAMPIONATO - 'Dopo la sconfitta di Milano abbiamo cambiato ...

Sampdoria - Torreira parla del futuro ed Osti dà indicazioni su Giampaolo e mercato : La Sampdoria è reduce dal successo contro l’Udinese, stagione fino al momento molto importante del club blucerchiato. Strepitoso il centrocampista Torreira, ecco le dichiarazioni del calciatore presso l’auditorium del Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena come riporta Gianluca Di Marzio: “dopo la sconfitta di Milano abbiamo cambiato molto velocemente pagina. Sapevamo che l’Udinese è una squadra molto forte, ma ...

Sampdoria - Osti : 'Praet e Torreira i più richiesti' : Carlo Osti , direttore sportivo della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport delle prossime possibili cessioni dei blucerchiati, soffermandosi su due giocatori richiesti da tutte le big della Serie A: 'La nostra prossima plusvalenza? Torreira e Praet sono quelli che ...

Sampdoria - Torreira : 'Voglio crescere e giocare nei migliori campionati' : ... e dei suoi obiettivi futuri: 'Sono in Italia da quattro anni e voglio continuare a crescere e continuare a giocare nei migliori campionati del mondo . In campionato stiamo andando bene, sono cinque ...

Torreira carica la Sampdoria : “vogliamo entrare in Europa League”. E sul futuro… : Lucas Torreira ha rilasciato una lunga intervista alla radio uruguagia 970 AM Universal, in cui ha toccato diversi argomenti dagli obiettivi della Sampdoria ai suoi personali con un indizio sul futuro: “Sono in Italia da quattro anni e voglio continuare a crescere e continuare a giocare nei migliori campionati del mondo. – Le parole tradotte da Sampdorianews.net – In campionato stiamo andando bene, sono cinque partite che non ...

Sampdoria - Torreira : 'Serve più cattiveria sotto porta' : Il centrocampista uruguaiano della Sampdoria , Lucas Torreira , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine del primo tempo della sfida contro l' Hellas Verona : 'Serve più cattiveria sotto porta, abbiamo avuto tante occasioni. In queste partite bisogna segnare e chiuderle, perché si ...

Sampdoria - Torreira ‘a nudo’ : tra retroscena e futuro - tutte le indicazioni : La Sampdoria sta disputando una stagione positiva, un protagonista fino al momento è stato il centrocampista Torreira, finito nel mirino di alcune big. Intervista al ‘Corriere della Sera’ si parla di presente e futuro: “Io ci metto passione e fame, l’allenatore la fiducia in me. E se senti fiducia, non puoi che ripagarla. Nella Primavera del Pescara allenato dal fratello di Giampaolo facevo la seconda punta. L’idea ...

Sampmania : Torreira - sulle tracce di... Bill Russel : Il cervello analitico di Torreira, abilissimo nel valutare gli spazi, i movimenti e i tempi degli altri giocatori sembra nato per lo sport di Naismith , così come la sua ' garra '. Il continuo ...

Inter-Sampdoria si tratta per Torreira : richiesta ed offerta (con contropartita) - tutti i dettagli : L’Inter sta pianificando il proprio futuro e dopo l’acquisto dell’attaccante Lautaro Martinez, si prepara a trattare con la Sampdoria per Torreira. Il centrocampista doriano sta incantando tutti con le sue giocate e la regia del gioco di Giampaolo, un profilo quello dell’uruguayano, che i nerazzurri stanno cercando da diverso tempo. Serve un uomo d’ordine in mezzo al campo, anche futuribile data l’età di ...

Sampdoria-Torino 1-1 : Acquah risponde a Torreira - poi Belotti spreca : GENOVA - Termina con un pareggio la sfida europea tra Sampdoria e Torino. E, se comunque entrambe le squadre prolungano la loro striscia positiva di risultati restando in corsa per un posto in Europa ...